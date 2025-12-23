El diario ‘El País’ evita referirse a los asesinos de los propietarios de un chalet en Elche como okupas

El diario El País ha difundido este martes un desconcertante titular a través de sus redes sociales sobre la noticia del asesinato de los propietarios de un chalet en Elche a manos de dos okupas, de nacionalidad polaca, que posteriormente fueron detenidos por la Guardia Civil. El titular que el diario madrileño difundió rezaba que «la Guardia Civil negocia con dos hombres atrincherados tras matar a dos alemanes en un chalé de Elche».

Como varios usuarios hicieron notar, esa construcción hacía difícil comprender la realidad de la noticia. La popular escritora Lucía Etxebarria señaló que «convenientemente olvida El País que los dos hombres habían ocupado el chalet. Que eran dos ocupas que han asesinado a los legítimos propietarios del chalet cuando iban a reclamarlo».

El relato de los hechos

Sobre las 14:00 horas de este martes, agentes de la Guardia Civil lograban detener a los dos presuntos autores del homicidio de dos personas y de la agresión a otra, que permanece ingresada en un centro hospitalario, después de que hayan estado atrincherados en una vivienda de la pedanía de La Marina, que pertenece a Elche (Alicante).

Desde el instituto armado han precisado que todo ocurrió este lunes sobre las 18:00 horas. Además de los dos fallecidos, hay un herido ingresado en un centro hospitalario. Las tres víctimas son de nacionalidad alemana.

Según las mismas fuentes, los presuntos autores son esos dos hombres, de nacionalidad polaca, quienes han estado en el interior de esa vivienda en una zona aislada. Finalmente, han sido arrestados en el marco de un amplio dispositivo que ha dirigido la Guardia Civil.

El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz, ha asegurado que los dos detenidos como presuntos autores del doble homicidio en la pedanía ilicitana de La Marina son «reincidentes» porque supuestamente realizaron un «intento de okupación de vivienda». También ha indicado que fueron arrestados «en tres ocasiones» anteriores y que «a las pocas horas» estaban «en la calle», por lo que ha lamentado «fallos del sistema» por «las consecuencias de la laxitud de la ley». La información de El País no se refiere a los detenidos como «okupas» hasta el último párrafo de su noticia.