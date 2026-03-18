Vuelve el buen tiempo a Cataluña pero METEOCAT pide no confiarse: el fenómeno que llega y puede cambiarlo todo

Meteocat pide no confiarse ante al buen tiempo que llega a Cataluña, hay un fenómeno que puede cambiarlo todo. Es hora de apostar claramente por una serie de detalles que parece que acabarán llegando con fuerza y pueden cambiarlo todo, tendremos que estar muy pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Tendremos que apostar claramente por un giro destacado que puede acabar siendo lo que nos dará ciertas sorpresas del todo inesperadas.

Es momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Tocará conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que, sin duda alguna, el tiempo acabará marcando una diferencia importante. Es hora de empezar a sentir que la primavera está más cerca de lo que pensábamos en estas jornadas en las que cada detalle puede ser esencial. Este fenómeno que llega puede cambiarlo todo por completo.

Este fenómeno que llega y puede cambiarlo todo

Puede cambiarlo todo un fenómeno que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una manera diferencia. Será el momento de conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo puede ser esencial.

Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que el sol parece que se convertirá en uno de los enemigos de lo que realmente puede pasar en breve.

Un nuevo fenómeno amenaza con engañarnos, en lugar de buen tiempo, vamos a tener que sacar la chaqueta un poco más. En especial, en estos días en los que cada elemento cuenta y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Por lo que, habrá llegado ese día en el que el tiempo puede convertirse en la antesala de algo más.

Meteocat pide no confiarse y lanza una advertencia ante el fenómeno que llega

Llega un importante fenómeno que puede cambiarlo todo, con algunos detalles que realmente pueden convertirse en un problema para muchos. Una nueva alerta parece que se instalará en una Cataluña en la que pensábamos que el buen tiempo llegaría a ser una realidad, pero puede acabar siendo parte de la historia.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el litoral a primeras y últimas horas, aumentando a nuboso en el nordeste por la tarde, con probabilidad de precipitaciones débiles al final del día. Cota de nieve a 1400-1700 m. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este a partir de mediodía, moderado en el litoral y flojo a moderado en el interior».

El resto de España también se verá afectado por esta nueva borrasca: «La borrasca Therese dejará una situación de inestabilidad en las islas Canarias, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas ocasionalmente con tormenta que se prevén fuertes y localmente persistentes en las islas montañosas, siendo menos probables e intensas en las islas más orientales. Nevará con probables acumulados significativos en cumbres de las islas. En menor medida la borrasca también afectará al tercio oeste peninsular, dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que irán avanzando de sur a norte, con baja probabilidad de ser fuertes y persistentes e ir ocasionalmente con tormenta en regiones del extremo suroeste. Por otro lado, la entrada de humedad desde el Mediterráneo dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en los tercio este y nordeste peninsulares, Estrecho y Melilla, con bancos de niebla matinales en zonas altas y lluvias débiles en la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña, también probables en el Estrecho y Melilla, así como chubascos vespertinos en el entorno pirenaico. Cielos poco nubosos en el resto, con intervalos de nubes altas y por la tarde de evolución en montañas. Posible calima ligera en el sur peninsular. Temperaturas máximas en descenso en ambos archipiélagos, Estrecho, Melilla y tercios este y nordeste peninsulares, donde serán localmente notables. Pocos cambios o en ligero aumento en el resto. Mínimas en aumento en Baleares, Andalucía occidental y litorales del este y sureste peninsular, con descensos en montañas del tercio oriental y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres del Pirineo y Canarias».