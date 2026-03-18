Ahora no pueden comprarse ni una casa pero los expertos confirman: la Generación Z va a ser la más rica de la historia

La Generación Z vive una de las situaciones más complicadas de las últimas décadas para los jóvenes: sueldos bajos, alquileres disparados y muchas dificultades para poder independizarse. Sin embargo, los datos apuntan a otra cosa: podrían convertirse en la generación más rica en apenas unos años, gracias a las herencias.

Esta contradicción tiene una explicación y está respaldada por estudios como el Bank of America. Hoy los jóvenes no pueden acceder a la vivienda, pero su estudio podría cambiar por completo.

El problema actual

La realidad es clara: muchos jóvenes no pueden permitirse vivir con compañeros, y mucho menos solos. En algunos casos, necesitan más de un salario para poder cubrir los gastos básicos como alquiler o suministros.

A esto se suma un mercado laboral bastante inestable para los jóvenes. De hecho, muchos jóvenes reconocen que no ganan lo suficiente para poder llevar la vida que desean.

El resultado de esto es una generación que gasta más de lo que gana, por lo que no puede ahorrar y que tiene muchas dificultades para poder encaminar su futuro.

El cambio que viene

A pesar de la situación, los datos indican un futuro completamente diferente. Según el informe de Bank of America, la riqueza de la Generación Z crecerá de una gran forma en los próximos años:

Ya han acumulado 9 billones de dólares (8 mil millones de euros).

Podrían llegar a alcanzar los 36 billones en 2030 (32 mil millones de euros).

Esto convertirá a los jóvenes en el principal motor económico del mundo en poco más de una década.

Las herencias son la clave

La clave detrás de esto se encuentra en la Gran Transferencia de Riqueza, que se trata de un fenómeno global por el cual las generaciones mayores (especialmente los baby boomers) pasarán su patrimonio a hijos y nietos en forma de herencia.

Se estima que este traspaso alcanzará cifras históricas, con decenas de millones cambiando de manos en los próximos años. Una parte importante caerá bajo las manos de la Generación Z, aumentando de gran manera su capital.