Una de las enseñanzas de Dios en tiempos de adversidad explica por qué Dios no siempre responde de inmediato a nuestras súplicas

¿Por qué Dios tarda a veces en responder a nuestras oraciones? Esta es una de las preguntas más antiguas de la humanidad y algo que ha inquietado durante siglos a los creyentes. Dentro del cristianismo, la respuesta no está en la ausencia de Dios, sino en una enseñanza repetida a lo largo de la Biblia, ya que la espera es también parte del plan de Dios. Lejos de tener que interpretarse como un abandono, muchos pasajes bíblicos presentan los tiempos difíciles como momentos destinados a fortalecer la fe.

Paciencia como prueba de fe

Uno de los ejemplos más conocidos de la Biblia es el caso de Abraham. Dios le prometió a él y a su mujer Sara una descendencia numerosa cuando ambos ya eran ancianos. Sin embargo, la promesa tardó años en cumplirse y, cuando lo hizo, Dios le pidió como prueba de fe que sacrificara a su hijo Isaac en el Monte Moria. Cuando Abraham fue a hacerlo, el ángel le paró diciendo que había superado la prueba de fe de Dios.

Algo similar pasa con otros personajes bíblicos. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos antes de convertirse en el gobernante de Egipto. Moisés tuvo que pasar dos etapas de 80 años, divididas en 40 años cada una en el desierto, antes de ponerse al frente de Israel. David fue nombrado rey mucho antes de poder ocupar el trono. En todos estos casos, la ayuda de Dios no llegó de forma inmediata.

Jesús y la perseverancia

En el Nuevo Testamento, Jesús también insistió en la importancia de la perseverancia y la oración. Una de las enseñanzas más conocidas se encuentra en el Evangelio de Lucas. En ella, una mujer consigue justicia gracias a la constancia. Los teólogos han analizado este pasaje como una invitación a no perder nunca la esperanza cuando las respuestas o el tiempo parecen tardar.

La tradición cristiana sostiene que Dios actúa con un tiempo distinto al del ser humano. Por ello, la tardanza no siempre se debe considerar como negativa, sino como una etapa de preparación.

Una enseñanza actual

Cartas como la de Santiago recuerdan que las pruebas fortalecen a la perseverancia, mientras que la carta de San Pablo a los Romanos afirma que la tribulación, que son situaciones de profundo sentimiento, angustia, pena o situaciones difíciles de llevar para una persona, produce fortaleza y esperanza.

La espera, según esta enseñanza, puede convertirse en una gran oportunidad para crecer interiormente. Una lección que ha acompañado a millones de creyentes y fieles durante siglos y que sigue muy vigente en la actualidad.