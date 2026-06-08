Olvídate de las avispas este verano: el truco casero que las mantiene a distancia de forma natural

Las avispas son unos insectos que muchas personas preferían tener lo más lejos posible de casa. Es por ello que se ha puesto de moda un nuevo truco natural, sencillo y muy efectivo para ahuyentarlas. El olor del humo del café quemado es muy efectivo, ya que resulta muy desagradable para los insectos.

Para que tenga éxito, se necesita café molido sin usar (café en grano molido o posos secos), un recipiente que resista el calor (platillo de cerámica, aluminio o una tapa metálica) y un mechero o cerillas. Para que el proceso funcione, se tiene que colocar el café en el recipiente; se enciende el café con una llama directa (empezará a humear lentamente, como si fuese incienso), el recipiente se coloca en una zona estratégica donde se vean avispas y se deja que el humo actúe.

Este humo contiene compuestos volátiles que son repelentes contra avispas, así como contra otros insectos como tábanos o mosquitos. No las mata, sino las mantiene alejadas, lo que permite disfrutar de un espacio al aire libre o para comer si se está en campo y no puede estar en un lugar cerrado.

Más trucos para evitar avispas

Existen más trucos para evitar que las avispas aparezcan por las casas. Echarte agua (las avispas pensarán que estará lloviendo); algo que refleje la luz (aluminio o CDs); el jugo del melón; poner mermelada; si se está al aire libre, asar cebollas o ajos, los cuales liberan un aroma que no les gusta (normalmente funciona, pero hay veces que no) y aceites esenciales de lavanda, clavo, menta, lavanda… son mucho más efectivos.

Eso sí, en ningún caso está recomendado aplastar una avispa. Estos, al ser aplastados, liberan feromonas de alarma, que advierten a toda la colonia del peligro, provocando una reacción defensiva masiva, que acaba en picaduras. Por tanto, si ves un nido, contacta con profesionales en control de plagas que cuenten con la experiencia y herramientas para manejar la situación sin riesgos.