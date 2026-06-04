Parece una locura, pero la ciencia lo avala: lo que le echa al café todas las mañanas Marcos Llorente y está recomendado por nutricionistas

El café es, para millones de personas en todo el mundo, una parte innegociable del desayuno. Más allá de la costumbre o del gusto personal, su papel como estimulante lo ha convertido en una de las bebidas más consumidas a primera hora del día, independientemente del tipo de dieta o del estilo de vida. Sin embargo, en los últimos años ha ganado visibilidad una variante que rompe con la tradición y que genera debate tanto en redes sociales como en el ámbito científico: el conocido como bulletproof coffee o café con mantequilla.

Esta preparación, que consiste en añadir una o varias cucharadas de mantequilla al café habitual, ha sido adoptada por algunas figuras del deporte y del bienestar físico. Entre ellas se encuentra el futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente, quien ha reconocido públicamente su consumo en una entrevista en la Cadena COPE.

«Me gusta, te da un chute de energía, es grasa saludable», explicó el jugador, situándose así dentro de una tendencia que ha ganado popularidad entre quienes buscan un aporte energético alternativo al desayuno convencional.

La idea detrás de esta bebida no es nueva, pero sí ha experimentado un crecimiento notable en la última década, especialmente en círculos vinculados a la nutrición deportiva y a determinadas corrientes dietéticas como la cetogénica.

Una bebida saludable

El atractivo del bulletproof coffee se ha visto reforzado por su presencia en el entorno del alto rendimiento. Algunos deportistas y entrenadores lo han incorporado a sus rutinas matinales bajo la premisa de que las grasas de la mantequilla, combinadas con el café, pueden proporcionar energía sostenida sin necesidad de recurrir a un desayuno más abundante en carbohidratos.

En el caso de Marcos Llorente, su apuesta por este tipo de café se enmarca en un estilo de vida muy enfocado en la alimentación y el rendimiento físico. El jugador, conocido por su interés en la nutrición y el cuidado del cuerpo, ha defendido en distintas ocasiones la importancia de experimentar con aquello que le sienta bien en el día a día, siempre dentro de un contexto de preparación profesional exigente.

El auge de esta bebida también se explica por su difusión en redes sociales, donde ha sido presentada en numerosas ocasiones como una alternativa «saludable» o incluso como un método para mejorar la concentración matinal.

¿Qué dicen los expertos?

A pesar de su popularidad, la evidencia disponible sobre el bulletproof coffee es limitada y, en muchos aspectos, poco concluyente. Algunos estudios han señalado que la combinación de café con grasas puede aumentar la sensación de saciedad, lo que en determinados contextos podría ayudar a reducir la ingesta de alimentos en las primeras horas del día.

Otros análisis, sin embargo, apuntan a que no existen pruebas sólidas de que esta bebida mejore de forma significativa el rendimiento cognitivo o físico en comparación con un desayuno equilibrado tradicional. En este sentido, los expertos advierten de que muchos de los supuestos beneficios atribuidos al bulletproof coffee podrían estar influidos por el efecto placebo o por la propia acción de la cafeína.

Además, algunas revisiones científicas han señalado la falta de estudios a largo plazo que permitan evaluar con precisión su impacto en la salud cardiovascular, el metabolismo o el control del peso. Por ello, la comunidad nutricional mantiene una postura prudente y recuerda que no debe considerarse un sustituto de una alimentación completa y variada.

Hay algunas voces críticas

Entre las voces críticas se encuentra la doctora en Farmacia Boticaria García, quien abordó este fenómeno en Zapeando. En su intervención, la especialista cuestionó la supuesta superioridad de esta bebida frente a un desayuno convencional.

«Es cierto que puede dar energía rápida, como muchos otros alimentos, y te puede saciar algo más, pero no hay pruebas de que sea mejor que un desayuno equilibrado. Te da claridad mental porque lleva café y por el efecto placebo de un nombre molón más que porque sea un milagro probado», explicó.

La farmacéutica añadió además que, aunque su consumo no tiene por qué ser perjudicial en sí mismo, no debe interpretarse como una solución nutricional completa ni como un atajo hacia una mejor salud. «Que te gusta y te sienta bien, allá tu intestino, pero no sustituye a una alimentación sana, ni mucho menos», concluyó, subrayando la importancia de mantener una dieta variada y basada en alimentos frescos.