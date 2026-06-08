La película de terror que ha derrotado a Timothée Chalamet: la estrella pierde su hito taquillero en A24

El año pasado, el cine de terror tuvo una presencia portentosa en la alfombra roja con las 16 nominaciones de Pecadores o la estatuilla dorada para Amy Madigan en Weapons. Este 2026 todavía no sabemos si el género llegará a la carrera final de los Oscar, pero en lo económico está tirando la puerta abajo. Si hace una semana hablábamos de cómo The Mandalorian & Grogu había sido derrotada por el fenómeno Obsession, hace escasas horas Backrooms ha hecho historia en A24 al convertirse en la película más taquillera del estudio por delante de Marty Supreme, la cinta con la que Timothée Chalamet perdió su última oportunidad de hacer historia en la meca del celuloide.

Si por algo recordamos la anterior temporada de premios es por la intensa campaña promocional de la estrella de Call me by Your Name. Apareció encima de The Sphere en Las Vegas, hizo un tema de rap con EsDeeKid y puso de moda una codiciada chaqueta personalizada con el nombre de la película. Sin embargo, ese exceso de exposición mediático puede ser un arma de doble filo y, en una charla con Matthew McConaughey, el neoyorquino terminó liándola al menospreciar disciplinas como el ballet o la ópera. La poca simpatía que generaba cayó en picado y, al final, su esperado reconocimiento académico terminó en las manos de Michael B. Jordan por la anteriormente mencionada Pecadores. Ahora, otra historia de terror ha sido la encargada arrebatarle a Marty Supreme su condición financiera de éxito dentro del sello independiente.

‘Backrooms’ es la cinta más taquillera de A24: otra derrota para Chalamet

A pesar del resultado final, el joven actor sí que logró grandes resultados financieros para Marty Supreme. El filme consiguió alcanzar los 190 millones de dólares y ser, hasta hace bien poco, el vellocino de oro de la productora. Eso sí, el hito no le ha durado ni un año. Backrooms alcanzó este fin de semana los 212,6 millones de dólares, convirtiéndose en el largometraje más taquillero de A24 y relegando el estatus del reclamo comercial de Chalamet al segundo puesto.

La victoria del horror liminal de Kane Parsons posee, además, el doble mérito de contar con una partida presupuestaria menor. Marty Supreme costó 65 millones de dólares, mientras que Backrooms le ha costado a A24 menos de 10 millones, llevando a que, en términos de rentabilidad económica, Chalamet también, en ese ámbito, salga derrotado.

¿De qué trata este nuevo fenómeno del terror?

La trama de Backrooms nos pone en la piel de una terapeuta a la que un paciente revela el extraño lugar que ha descubierto. Cuando este desaparece sin dejar rastro, ella lo deberá buscar en lo que parece una especie de dimensión desconocida, repleta de pasillos infinitos y habitaciones vacías.

Protagonizada por los nominados al Oscar, Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, el director ya trabaja en el desarrollo de una secuela que, sin duda y visto su triunfo en la cartelera mundial, no tendrá ninguna pega por parte de A24.