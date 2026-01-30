‘Marty Supreme’: ¿está la nueva película de Timothée Chalamet basada en una historia real?

La cartelera de estrenos nos ha traído este fin de semana novedades importantes. Pero, ninguna de ellas posee la relevancia de la última película de Timothée Chalamet: Marty Supreme. El nuevo trabajo de A24 es uno de los títulos mejor valorados del año en la crítica internacional, sobre todo en el perfil interpretativo de un joven actor que quiere conseguir su primera estatuilla dorada en los Oscar, tras dos nominaciones sin recompensa. Galardón que suele ir de la mano de los actores que afrontan papeles biográficos. No obstante…¿es de verdad Marty Supreme una historia real?

Bueno, en realidad el guion original del director Joshua Safdie y Ronald Bronstein no representa unos sucesos completamente verídicos. En cambio, sí que se inspira en un personaje real: Marty Reisman. Pero Safdie y su equipo, generaron el resto de la historia de forma ficticia, apoyándose directamente en la esencia de este veterano campeón de ping pong que falleció el pasado 2012. Utilizando partes generales de su vida, la personalidad de Marty Mauser (así se llama el personaje de Chalamet) brilla en este ambiente competitivo de un deporte que en los años 50, todavía era completamente residual. Marty Supreme dura poco más de dos horas, aunque la historia y vida real de Reisman da para toda una saga.

Acompañando a Chalamet, el elenco principal se completa con Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Abel Ferrara, Penn Jillette y el rapero Tyler The Creator. Marty Supreme acumula nueve nominaciones en los próximos Oscar 2026, incluyendo el de mejor película y actor principal para Chalamet.

‘Marty Supreme’: la historia real de Marty Reisman

The film “Marty Supreme” was inspired by a real-life Marty. American table tennis player Marty Reisman was a showman and a hustler who left a near-mythical legacy, which, of course, he regularly embellished. Pull up a chair to the table. 🧵⬇️ pic.twitter.com/SZOkNCA4ej — Encyclopaedia Britannica (@Britannica) January 6, 2026

Nacido en 1930, Marty Supreme es una inspiración libre de la historia real de Marty Reisman. Apodado con el nombre de «la aguja» por su físico delgado y su estilo de juego asombroso, el personaje de Reisman fue un auténtico showman y buscavidas que llegó a conseguir 20 títulos importantes en el tenis de mesa. Al principio comenzó a jugar por apuestas y rápidamente, convirtió esa habilidad en una forma de jugar alucinante que lo llevó a convertirse en un prodigio.

Ese amor por el pin pong nació en realidad a partir de los ataques de pánico que sufría de niño. Dolencia que a través del mencionado deporte se calmaría, gracias al control y la concentración que dicha disciplina precisa. Un método de supervivencia que ponía orden a su caos, llevándole de los pasillos subterráneos de Manhattan hasta los grandes torneos oficiales.

Entre las diferentes anécdotas que sirven para hacernos una idea de su desbordante carisma, se encuentra su famoso «tiro del cigarrillo», en el que con un golpe de pelota partía un cigarro al otro extremo de la mesa. Un truco que terminaría replicando en programas de televisión como el de David Letterman. También en plena gira asiática, acepto un pago para transportar lingote de oro pegados por su cuerpo y formó parte del show de los Globetrotters durante tres años.

Esa esencia se encuentra en el personaje de Chalamet y aunque no retrata su vida tal cual, Mauser no había sido como es de no haber existido Reisman.

¿Qué posibilidades tiene en los Oscar 2026?

Junto a Una batalla tras otra y Los pecadores, Marty Supreme es la gran favorita de los premios Oscar 2026. Chalamet podría confirmar su Oscar al mejor actor, a pesar de que todavía día de hoy, Wagner Moura es el primero en la lista de apuestas gracias a El agente secreto. El guion, el montaje o la fotografía podrían ser candidaturas con posibilidades para el filme de Safdie, pero todo parece indicar que la gloria pasa por el galardón de Chalamet, dentro de una edición donde se espera la previsible victoria de la cinta de Paul Thomas Anderson.

DREAM BIG. Marty Supreme has been nominated for 9 #Oscars, including Best Picture. pic.twitter.com/ahcVWZrZs7 — Marty Supreme (@martysupreme) January 22, 2026

Marty Supreme ya está disponible en los cines españoles.