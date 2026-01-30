Estrenos de la cartelera: Timothée Chalamet quiere que «soñemos a lo grande» con ‘Marty Supreme’

Queda poco más de un mes para que lleguen los Premios Oscar 2026 y como viene siendo habitual cada año por estas fechas, van aterrizando en las salas las principales candidatas que intentarán acaparar todas las miradas en la alfombra roja. Uno de esos focos recae por supuesto, sobre Timothée Chalamet, quien hoy lidera la avalancha de estrenos con Marty Supreme. A continuación, repasamos las novedades más relevantes que ya están disponibles en el patio de butacas:

Chalamet lidera los estrenos con ‘Marty Supreme’

‘Marty Supreme’

Dirigida por Josh Safdie, Chalamet protagoniza Marty Supreme, la única película que quizás puede competir contra la hegemonía de la crítica respecto a Una batalla tras otra. La trama se inspira ligeramente en la vida de Marty Reinsman, un buscavidas reconvertido en jugador de ping pong. Comenzó jugando con pequeñas apuestas y terminó ganando 22 títulos, siendo el deportista más veterano en ganar una competición de deportes de raqueta con 67 años. Marty Supreme está nominada a nueve premios Oscar.

Reparto: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Abel Ferrara, Tyler The Creator y Pen Jillette, entre otros.

‘Send Help’

Cuatro años después de dirigir Doctor Strange en el multiverso de la locura, Sam Raimi vuelve al género del terror con un thriller de supervivencia que parte de una premisa tan loca como atractiva: una empleada explotada se queda varada con su incompetente jefe en una isla desierta. Pero el organigrama empresarial no sirve de nada en cuestiones de supervivencia salvaje.

Reparto: Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail, Deniis Haysbert, Xavier Samuel y Chris Pang

‘Aída y vuelta’

El liderazgo de Chalamet en Marty Supreme no representa la única novedad con un gran reclamo en esta ventana del box office. Aída y vuelta sitúa a los personajes de la conocida serie de Telecinco en un ejercicio de metaficción dirigido por Paco León, quien dio vida a Luisma en la desternillante sitcom.

Reparto: Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun De La Rosa, David Castillo, Marisol Ayudo, Pepa Rus y Óscar Reyes

‘La chica zurda’

Cinta taiwanesa que nos presenta a una madre soltera y a sus dos hijas, regresando a Taipei tras años viviendo en el campo. Montarán un puesto en un mercado nocturno y cada una, deberá adaptarse a su nuevo hogar y claro está, a su nueva forma de vida.

Reparto: Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma, Blaire Chang y Huang Teng-Hui

‘Franz Kafka’

Película biográfica sobre la figura del escritor checo. En forma de mosaico caleidoscópico, el trabajo de Agniezka Holland retrata la vida de Kafka, desde su nacimiento hasta su muerte en la Viena posterior a la I Guerra Mundial.

Reparto: Idan Weiss, Peter Kurth, Jenovéfa Boková, Ivan Trojan y Katharina Stark

‘La lucha’

Filme español que ubica su historia en Fuerteventura, donde Miguel y su hija intentan salir adelante tras el fallecimiento de su esposa y madre. En el duelo, la lucha canaria es su refugio, su forma de hacerse un hueco en el mundo.