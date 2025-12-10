La película con la que Timothée Chalamet podría conseguir su primer Oscar: «Es probablemente mi mejor actuación»

Es con diferencia el actor más preparado de su generación, pero a Timothée Chalamet se le está atragantando su primer Oscar. Habiendo debutado en la pequeña pantalla y en dramas independientes como Hombres, mujeres y niños (Jason Reitman, 2014), el joven intérprete recibió su primera nominación a la estatuilla dorada a los 22 años, gracias a Call Me By Your Name. Y en la pasada edición de la alfombra roja estuvo a punto de hacer historia convirtiéndose en la estrella de la interpretación que ganaba la categoría con menor edad. Sin embargo, Adrien Brody, quien precisamente ostentaba ese récord por El pianista, le arrebató la gloria con su inolvidable performance en The Brutalist. Ahora, con la temporada final de premios a la vuelta de la esquina, Chalamet lleva varias semanas en plena campaña promocional de la película que ha definido en una reciente entrevista como su «mejor actuación».

El título en cuestión es Marty Supreme, un drama deportivo inspirado en peculiar vida del campeón de ping pong, Marty Reisman. Filme producido y distribuido por A24, este apócrifo biopic está dirigido por Josh Safdie. Cineasta al que en los últimos años hemos visto siempre de la mano de su hermano, Ben Safdie. No obstante, esta temporada cinematográfica, Ben ha dirigido por separado The Smasing Machine (también de A24) y Josh se ha enfocado en un largometraje que a día de hoy, mantiene la mejor media de críticas profesionales del año junto a Una batalla tras otra. La película protagonizada justamente por el hombre que podría arrebatarle esta nueva oportunidad: Leonardo DiCaprio.

Timothée Chalamet: camino al Oscar

Como ya hemos adelantado, Marty Supreme narra la historia de Marty Reisman, un buscavidas reconvertido en jugador de ping pong que comenzó a jugar al deporte a raíz de su pasado delictivo. Reisman logró ganar 22 títulos importantes y convertirse en el jugador más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta.

Si Timothée Chalamet quiere llevarse el Oscar, va a tener que empezar a llevarse consideraciones importantes del circuito, como su reciente nominación en los Globos de Oro. Así, en una reciente charla eliminada de YouTube pero que World of Reel recoge en su web, el actor ha sido tajante con su desempeño en Marty Supreme:

«Esta es probablemente mi mejor actuación, ¿sabes?, y llevo como siete u ocho años ofreciendo actuaciones de primera línea con un compromiso inmenso. Y es importante decirlo en voz alta porque la disciplina y la ética de trabajo que aporto a estas cosas…no quiero que la gente las dé por sentado. No quiero darlo por sentado. Esto es realmente algo de primer nivel».

Everybody wants to win. He wants the world. MARTY SUPREME, a Josh Safdie film starring Timothée Chalamet. In theaters this Christmas. pic.twitter.com/mdBCKrtKQO — A24 (@A24) November 11, 2025

Acompañando a Chalamet, el reparto de la cinta se completa con la presencia de Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Abel Ferrara, Tyler the Creator y Penn Jillete.

¿Cuándo se estrena ‘Marty Supreme’?

Tras un estreno en Estados Unidos que llegará el próximo 25 de diciembre, en España tendremos que esperar hasta el 30 de enero para poder disfrutar de Marty Supreme. ¿Conseguirá por fin Chalamet su ansiado Oscar?