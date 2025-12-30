Los arqueólogos no dan crédito: hallan un misterioso sarcófago de hace 1400 años en un pueblo de Salamanca

Un pueblo salmantino pasó a ser considerado en los últimos años como un enclave de interés para la arqueología en Castilla y León. Los trabajos realizados aquí dejaron documentar una ocupación casi continua desde la Prehistoria reciente hasta la Edad Media. En este contexto, el descubrimiento de un sarcófago de cronología visigoda ha abierto nuevas líneas de estudio.

La pieza, localizada en una necrópolis cercana al pantano de Santa Teresa, presenta características poco habituales en el entorno, lo que ha llevado a intensificar las investigaciones para determinar su origen, función y relevancia dentro del conjunto funerario.

Un sarcófago visigodo que reabre el estudio del pasado en Salamanca

El sarcófago protagonista de este artículo fue hallado en el pueblo de Salvatierra de Tormes. Según los estudios preliminares, ha sido datado en época visigoda, a partir del siglo VII.

A diferencia de otras sepulturas documentadas en el valle, esta pieza no está elaborada en pizarra, el material más frecuente en los enterramientos rurales de la zona, sino en un tipo de piedra más noble, posiblemente mármol o arenisca, pendiente de identificación definitiva.

Esta diferencia material ha llevado a los arqueólogos a plantear que el sarcófago podría corresponder a un individuo de cierto estatus dentro de la comunidad. La ausencia de ajuar funerario, un rasgo común en los enterramientos visigodos, refuerza su adscripción cronológica y cultural, aunque serán los análisis técnicos los que confirmen estos extremos.

La historia detrás de la necrópolis en la que fue hallada el sarcófago

El sarcófago no apareció de forma aislada. Forma parte de una necrópolis en la que se han identificado al menos otras dos tumbas visigodas. Una de ellas corresponde a un enterramiento infantil, mientras que otra está construida en pizarra, siguiendo el modelo considerado habitual entre la población rural del entorno.

El plan de investigación impulsado por el Ayuntamiento de Salvatierra de Tormes contempla la excavación completa de estas sepulturas para obtener una visión más precisa de la organización funeraria.

El estudio comparado de los enterramientos permitirá contextualizar el sarcófago dentro de las prácticas sociales y religiosas del momento, así como establecer posibles diferencias entre los individuos enterrados.

La relación de este hallazgo con un asentamiento rural de larga duración en Salamanca

Más allá del sarcófago, las excavaciones han documentado herramientas líticas, cerámicas y otros restos asociados a comunidades agrícolas que habitaron el valle del Tormes hace más de 6.000 años. Estos materiales confirman que el territorio fue ocupado de manera casi ininterrumpida desde el Neolítico antiguo hasta la etapa medieval.

En el caso concreto de la época visigoda, los expertos consideran que Salvatierra de Tormes podría constituir uno de los asentamientos rurales más relevantes de la meseta norte.

El sarcófago, junto al resto de evidencias funerarias, refuerza esta hipótesis y aporta datos clave para comprender cómo se estructuraban estas comunidades en un contexto rural alejado de los grandes núcleos urbanos.

Protección patrimonial y futuro estudio del sarcófago

El hallazgo del sarcófago ha impulsado nuevas iniciativas de protección del patrimonio local. Desde luego, la pieza ya ha sido trasladada a dependencias municipales, a la espera de su depósito en el Museo de Salamanca, donde será analizada y conservada. Paralelamente, el municipio trabaja en la creación de un espacio museístico que reúna materiales de distintas etapas históricas.

Además, el Ayuntamiento ha retomado los trámites para la declaración del casco urbano como Bien de Interés Cultural. Este reconocimiento facilitaría la protección de yacimientos, necrópolis y elementos arquitectónicos, y permitiría acceder a ayudas específicas para la conservación del patrimonio.

El sarcófago se convierte así en una pieza clave dentro de un proyecto más amplio destinado a preservar y estudiar la historia de Salvatierra de Tormes.

Con el avance de las investigaciones, los arqueólogos esperan que nuevas campañas permitan ampliar la información disponible y seguir reconstruyendo la trayectoria histórica de este enclave salmantino, donde el pasado continúa emergiendo bajo tierra.