Bombazo arqueológico sin precedentes: aparece una ciudad medieval oculta sumergida bajo un lago en Asia

Bajo la superficie de uno de los grandes lagos alpinos de Asia, una investigación internacional, apoyada por tecnología de prospección avanzada, ha revelado la existencia de una ciudad medieval completa, con edificios, áreas comunitarias y un extenso camposanto que habían permanecido ocultos durante siglos.

Las primeras imágenes y estudios apuntan a que se trató de un núcleo urbano con un papel estratégico en los flujos comerciales que conectaban Oriente y Occidente.

Descubren una ciudad medieval sumergida en el lago Issyk-Kul en Kirguistán

El descubrimiento se localiza en el lago Issyk-Kul, en Kirguistán, donde arqueólogos del Instituto de Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias, en colaboración con investigadores kirguises y la Sociedad Geográfica Rusa, confirmaron la ubicación de la antigua ciudad de Toru-Aygyr.

Según detalla National Geographic, la zona formaba parte de una cuenca habitada desde tiempos remotos, mucho antes de la expansión del Islam por Asia central.

Las inmersiones se concentraron en áreas situadas entre uno y cuatro metros de profundidad. Allí, el equipo halló muros derruidos, vigas de madera y ladrillos cocidos pertenecientes a antiguas edificaciones.

También se recuperaron grandes fragmentos cerámicos y piezas ornamentadas que apuntan a la existencia de espacios públicos como mezquitas, casas de estudio o complejos de baños.

Para documentar el yacimiento se emplearon drones subacuáticos y sistemas de navegación de alta precisión, lo que ha permitido mapear la zona con un nivel de detalle inédito.

Toru-Aygyr, la ciudad medieval clave en la Ruta de la Seda bajo los kara-kánidas

Los análisis sitúan el auge de Toru-Aygyr entre los siglos X y XV, periodo en el que la región estuvo dominada por los kara-kánidas, una dinastía turca decisiva en la islamización de Asia central.

Los restos arquitectónicos y domésticos confirman que el asentamiento fue un centro dinámico, con actividad comercial continua y tránsito constante de caravanas vinculadas a la Ruta de la Seda.

Entre los hallazgos destacan grandes recipientes de almacenamiento, muros de adobe, restos de estructuras de ladrillo y elementos que sugieren la existencia de áreas residenciales bien organizadas.

Para los especialistas, este conjunto ofrece una oportunidad excepcional para estudiar cómo vivían, comerciaban y se estructuraban las comunidades musulmanas que ocuparon la región durante su periodo de máximo esplendor.

Necrópolis medieval en Toru-Aygyr: el misterio de la ciudad sumergida

Uno de los hallazgos más llamativos es la extensa necrópolis datada entre los siglos XIII y XIV. Ésta ocupa cerca de 60.000 metros cuadrados y conserva tumbas alineadas en dirección a La Meca, lo que confirma su uso funerario islámico.

Hasta el momento, se han recuperado dos esqueletos destinados a estudios antropológicos que permitirán conocer la salud, dieta y condiciones de vida de sus antiguos habitantes.

Los investigadores creen que un fuerte terremoto a comienzos del siglo XV alteró la línea costera del Issyk-Kul, favoreciendo la sumersión del enclave. No obstante, los indicios arqueológicos sugieren que la población habría abandonado la ciudad antes del evento sísmico, un aspecto que abre nuevas líneas de investigación.

Con las primeras fases de documentación ya en marcha, los equipos trabajan para proteger el yacimiento y avanzar en futuras excavaciones.