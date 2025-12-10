Hallazgo histórico en Cartagena: desentierran una vasija con el nombre de un gobernador romano inédito

La arqueología nunca deja de sorprender y, en este caso, llega con un hallazgo poco común. En pleno corazón de Cartagena, en el Parque Arqueológico del Molinete, un equipo de especialistas encontró una vasija metálica carbonizada entre restos de un edificio que ardió a finales del siglo III d. C.

Lo curioso es que bajo la capa de óxido, apareció una inscripción que nadie esperaba: el nombre de un gobernador romano del que no había rastro en ninguna otra fuente.

Ese nombre, Spurius Lucretius Tricipitinus, podría sonar a un personaje perdido de los primeros siglos de la República, pero el contexto sitúa a este hombre mucho después, en un momento decisivo para la administración romana en Hispania.

Ahora, la pregunta que se hacen los expertos es quién era exactamente y por qué su nombre aparece grabado en un recipiente usado para sorteos oficiales.

Descubren una sitella con el nombre de un gobernador romano inédito en Cartagena

Según los investigadores, la pieza es una sitella, un tipo de vaso metálico que los romanos usaban para introducir tablillas de madera y extraerlas al azar durante procesos de sorteo.

Este era un instrumento práctico para elegir cargos, repartir tareas o decidir turnos en actos civiles. Este ejemplar, reconstruido a partir de más de doscientos fragmentos, llegó a Cartagena varios siglos antes del incendio que lo selló bajo las vigas caídas del edificio.

La inscripción grabada a mano identifica con claridad a Spurius Lucretius Tricipitinus como quaestor pro praetore, una figura excepcional. No era un cuestor corriente, sino que asumía el mando de la provincia cuando el gobernador titular no podía ejercerlo.

Actuaba como gobernador sustituto y disponía de autoridad plena. Apenas hay noticias de otros casos en Hispania Citerior, así que este nuevo testimonio abre una ventana a un periodo poco documentado.

Asimismo, la sitella incluye la palabra SORTES, que confirma su función. Por otra parte, el texto menciona una extracción de tablillas que, por desgracia, aparece incompleta. El equipo admite que no se puede saber si se trataba de un sorteo administrativo, una elección local o una consulta de carácter religioso.

El edificio estaba cerca del santuario de Isis y en esa zona apareció hace años una cornucopia monumental que podría relacionarse con la diosa Fortuna, muy vinculada a los sorteos.

Lo interesante es que el nombre de Lucretius coincide con marcas halladas en lingotes de plomo de la zona Cartagena-Mazarrón, firmados por un S. Lucretius, hijo de Spurius. Todo apunta a una familia con intereses directos en la minería del sureste peninsular, algo habitual en la política romana, la sors oportuna, que daba a ciertos cargos una provincia donde ya tenían negocios.

Cómo es el gobernador que revela la inscripción de Cartagena

Lo que se puede reconstruir a partir del estudio publicado en el Boletín del Archivo Epigráfico es que el personaje pudo haber sido un senador con vínculos económicos en la región que asumió el gobierno entre los años 47 y 27 a. C., antes de la reorganización provincial de Augusto.

El texto, aunque fragmentario, lo sitúa como protagonista directo del acto de sorteo recogido en la vasija. No se trata de un nombre aislado, sino de un hombre que dejó huella en la ciudad y que, según otras inscripciones antiguas, financió parte de unas obras públicas en Carthago Nova.

El descubrimiento ofrece una pieza clave para entender cómo funcionaba el poder en una de las zonas más ricas del Mediterráneo romano.