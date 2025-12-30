Oracle Ibérica ha cerrado definitivamente el ERE que afectará a los cerca de cien trabajadores en su sede de Madrid con un acuerdo que mejora de forma contundente las condiciones pactadas en 2022. La multinacional tecnológica, que arrancó el proceso con una propuesta mínima «ajustada estrictamente a la ley», ha acabado aceptando indemnizaciones y beneficios sociales muy por encima de lo habitual en el sector.

Fuentes del comité de empresa, liderado por Solidaridad, reconocen que el proceso ha sido «especialmente complicado», con reuniones diarias y con una empresa poco flexible en las primeras fases. Aun así, el texto final supone un vuelco respecto a la propuesta inicial y se sitúa entre los acuerdos más elevados firmados por una multinacional tecnológica en España en los últimos años.

50 días por año y hasta 420.000 euros

El elemento central del acuerdo es la mejora de las indemnizaciones: 50 días de salario por año trabajado (que sí estaban en el anterior ERE), muy por encima del mínimo legal, pero sobre todo, un aumento en el límete a cobrar. La base reguladora incluirá también el plus de transporte, lo que incrementa de forma directa la cuantía que percibirá cada empleado.

El pacto fija un techo de 42 mensualidades, con un límite máximo de 420.000 euros, una cifra que supera de largo los topes habituales en procesos de reestructuración de grandes multinacionales. Según fuentes del comité, «es un nivel de protección económica que no se ha visto en la mayoría de ERE del sector tecnológico en España».

El acuerdo incorpora además mejores lineales por tramos de indemnización y condiciones especiales para los empleados de más de 55 años, que podrán gestionar en mejores términos su convenio especial con la Seguridad Social.

En concreto, en la extensión de garantías se pacta una caridad indemnizatoria adicional para aquellas personas afectadas en su despido individual, con edades entre 55 y 60 años, con el fin de que gestionen a nivel particular su convenio especial con la seguridad social. Las cantidades oscilan entre 72.000€ y 12.000€, según su edad.

Mayor margen para recolocaciones

La negociación también ofrece mejoras sociales que no estaban presentes en el ERE de 2022. La plantilla dispondrá de 28 días adicionales para solicitar la salida voluntaria, lo que permite evitar salidas forzosas y planificar con más tiempo la transición laboral.

Además, se amplía en 43 días el periodo de intercambiabilidad, que es el mecanismo interno que permite intentar recolocar a trabajadores en puestos alternativos en lugar de tener que forzar su salida. Fuentes del comité subrayan que estas ampliaciones «dan un margen real y útil, que en 2022 no existía».

Oracle también ha aceptado añadir un mes más de cobertura en el seguro médico, uno de los beneficios sociales más valorados dentro del sector tecnológico.

Nuevo proceso en 2026

Uno de los puntos más llamativos del acuerdo es la fijación de condiciones marco para un eventual proceso de despidos en 2026, que no tiene porqué producirse, pero que ha fijado ya sus condiciones con el comité y el Sindicato Solidaridad. La compañía se compromete a mantener los mismos días por año trabajado y las mismas mensualidades que en el ERE actual, aunque con un límite indemnizatorio de 220.000 euros.

Para la plantilla, esta previsión funciona como una «cláusula de seguridad» ante futuras reestructuraciones, especialmente en un sector que vive un ciclo global de recortes de personal, reorganizaciones internas y sustitución de perfiles por automatización.

El resultado final del proceso «llama la atención dentro del panorama de reestructuraciones del sector», como argumentan desde Solidaridad. Mientras otras multinacionales aplican recortes con indemnizaciones ajustadas a la mínima ley, Oracle ha cerrado un acuerdo el sindicato califica de “muy por encima de los estándares del mercado».

La compañía pretende ejecutar el ERE de forma escalonada, combinando voluntariedad y salidas pactadas, con el objetivo de evitar un deterioro del clima laboral en plena reorganización interna.

El expediente ya está formalmente cerrado. Ahora arranca la fase más delicada: la aplicación de un ERE millonario que, pese a sus condiciones extraordinarias, supone un golpe para decenas de departamentos de la filial española de Oracle.