Hallazgo histórico en África: desentierran una estructura de madera construida 300.000 años antes del Homo sapiens

El origen del Homo sapiens se sitúa hace unos 315.000 años en África. Construir, planificar, desarrollar nuevas técnicas y avanzar en la organización social se han considerado durante mucho tiempo las claves de ese momento.

Pero si trabajar la madera forma parte del comportamiento humano «moderno», ¿qué sentido tiene encontrar una construcción de madera levantada cientos de miles de años antes de que existiera el Homo sapiens?

Esta es una de las preguntas que se hacen los expertos y que tiene su respuesta en un hallazgo reciente en África.

Desentierran en África una estructura de madera construida 300.000 años antes del Homo sapiens

El descubrimiento tuvo lugar en Kalambo Falls, una cascada situada en la frontera entre Zambia y Tanzania. Allí, un equipo de arqueólogos localizó dos grandes troncos de madera colocados en cruz, con un rebaje tallado para que encajaran entre sí. La disposición refleja que alguien los trabajó y los colocó con una intención clara.

Según indican los investigadores, los troncos presentan marcas de corte rectilíneas, superficies alisadas y señales de raspado compatibles con herramientas de piedra. El análisis microscópico descarta que se trate de madera arrastrada por el río o depositada de forma natural. La investigación, dirigida por Larry Barham desde la University of Liverpool, sitúa la estructura en torno a los 476.000 años de antigüedad.

La clave para datarla estuvo en el sedimento que la rodeaba. Al no poder recurrir al carbono 14, el equipo utilizó técnicas de luminiscencia para medir cuánto tiempo llevaban enterrados los granos minerales. Los resultados encajan con la secuencia geológica del lugar y refuerzan la idea de que la estructura pertenece a una fase muy anterior al Homo sapiens.

El entorno ayudó a conservarla. Los suelos permanentemente húmedos del río Kalambo frenaron la descomposición de la madera, algo excepcional en yacimientos tan antiguos.

Junto a los troncos aparecieron cuñas, palos excavadores y otras piezas de madera trabajada, lo que apunta a un uso intensivo y planificado de este material.

Cómo es el proyecto Deep Roots of Humanity

El hallazgo forma parte del proyecto Deep Roots of Humanity, una investigación internacional centrada en los cambios tecnológicos ocurridos en África entre hace 500.000 y 300.000 años. Entre 2017 y 2022, el equipo excavó varios puntos clave de Zambia, con especial atención a Kalambo Falls y su entorno inmediato.

El objetivo del proyecto pasa por entender cuándo y por qué los humanos antiguos empezaron a combinar distintos elementos para crear una sola herramienta o estructura.

Esta forma de pensar, conocida como tecnología combinatoria, supuso un cambio profundo en la relación con el entorno. La estructura de madera encaja en ese contexto, pues no es un objeto aislado, sino parte de una manera distinta de planificar el trabajo y el espacio.

Los autores del estudio, publicado en la revista Nature, consideran que el responsable más probable fue Homo heidelbergensis, una especie humana que habitó África entre hace 700.000 y 300.000 años. Hasta ahora se sabía que fabricaba lanzas de madera y controlaba el fuego, pero no que fuera capaz de levantar estructuras de este tamaño.

El origen del Homo sapiens

Los fósiles más antiguos atribuidos al Homo sapiens aparecieron en Jebel Irhoud, en Marruecos, y datan de hace unos 315.000 años. Aquellos individuos ya tenían rostros modernos, aunque con cráneos más alargados que los actuales.

La estructura de Kalambo Falls no reescribe la evolución humana, pero sí desmonta o cuestiona la idea de que la planificación y modificación del entorno empezaran con el Homo sapiens.