Estupefacción entre los arqueólogos tras encontrar rostros humanos de 12.000 años en un yacimiento turco

La arqueología es un terreno que nunca deja de sorprender. En este caso, han encontrado en Turquía rostros humanos tallados en un yacimiento que llama la atención por su antigüedad y por la precisión con la que alguien, hace unos 12.000 años, decidió trabajar la piedra.

Estas tallas encajan en un momento clave del Neolítico precerámico, cuando las primeras comunidades de la región empezaban a crear espacios rituales y a probar un lenguaje simbólico propio.

Descubren rostros humanos de 12.000 años en un yacimiento en Turquía

En Sefertepe, en la provincia de Şanlıurfa, los arqueólogos localizaron dos rostros esculpidos en bloques de caliza que formaban parte de una plataforma especial dentro del asentamiento. Uno destaca por su volumen y sus rasgos firmes. El otro, más sutil, se dibuja en bajo relieve. Esa diferencia técnica apunta a una intención concreta, quizá una separación de roles o estados vinculados a la vida comunitaria.

El Ministerio de Cultura y Turismo confirmó que estas obras no encajan con lo visto en Göbeklitepe o Karahantepe, lo que refuerza la idea de que Sefertepe desarrolló un estilo propio dentro del conjunto de Taş Tepeler.

Göbeklitepe y Karahantepe, situados también en la provincia de Şanlıurfa, son los yacimientos más conocidos del Neolítico temprano en la región. Allí aparecieron los primeros pilares en forma de T, recintos monumentales y esculturas que marcaron un antes y un después en el estudio de las primeras comunidades sedentarias.

Qué se ha encontrado en este yacimiento turco

El yacimiento también conserva la llamada sala de los cráneos. En esa cámara surgieron 22 cráneos humanos colocados con cuidado y sin mandíbulas, un patrón que indica prácticas rituales relacionadas con la memoria o el linaje. Cerca aparecieron siete cráneos más junto a cuerpos completos, lo que revela un sistema funerario dual poco habitual en un asentamiento tan antiguo.

A pocos metros del área principal apareció una cuenta de serpentinita negra pulida con dos caras talladas en sus extremos. Su tamaño es mínimo, pero la precisión de la talla revela una habilidad poco común para una comunidad tan antigua.

El equipo la interpreta como un objeto cargado de simbolismo, quizá un amuleto o una pieza vinculada a rituales personales. Su presencia junto a los relieves sugiere que la representación humana convivía en varios formatos, desde lo monumental a lo portátil.

Además, Sefertepe ha proporcionado cuentas de jade, labradorita y caliza. Algunos de estos materiales no existen en la zona, lo que apunta a redes de intercambio lejanas. Para el director de la excavación, Emre Güldoğan, estos objetos confirman que no se trataba de un enclave aislado, sino de una comunidad con conexiones y una identidad artística definida.

Cómo encaja Sefertepe en la estrategia arqueológica de Turquía

Los hallazgos de Sefertepe se presentaron junto a otros descubrimientos recientes en una reunión oficial celebrada en Karahantepe. El ministro Mehmet Nuri Ersoy explicó que la quinta campaña del proyecto Taş Tepeler está sacando a la luz piezas que ayudan a entender mejor cómo pensaban y cómo se organizaban estas primeras comunidades.

Entre los ejemplos mencionó la figura de Sayburç con la boca cosida y la escultura encontrada en un muro de Göbeklitepe, indicios de rituales muy marcados desde fechas sorprendentemente antiguas.

El Ministerio añadió que Taş Tepeler se ha convertido en una red de investigación en expansión, con 12 yacimientos activos y varias universidades trabajando de forma conjunta.

Mientras avanzan las restauraciones en los principales enclaves, se preparan nuevas exposiciones internacionales para situar esta región de Anatolia como un referente mundial del Neolítico.