Sorprendente hallazgo: los arqueólogos confirman que un antiguo pueblo itálico participó en la fundación de Valencia

Valencia es una ciudad con una historia milenaria que ha pasado por etapas muy distintas, desde su fundación romana en el 138 a. C. hasta el periodo islámico, la conquista cristiana y su consolidación como capital mediterránea.

Ahora, la arqueología ha centrado su atención en sus orígenes. Investigadores valencianos, liderados por Albert Ribera, del Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) y vinculados a un proyecto de la Universidad de Valencia, han confirmado que los enterramientos hallados junto a la calle Quart pertenecen a los pelignos, un pueblo itálico originario de los Abruzzos.

Los arqueólogos confirman la presencia de un pueblo itálico en la fundación de Valencia

El estudio se apoya en restos conocidos desde hace décadas. En las calles Quart y Cañete aparecieron tumbas de finales del siglo II a. C. con una estructura poco habitual en el ámbito ibérico: cámaras excavadas con un nicho lateral, asociadas a rituales funerarios muy concretos.

Este trabajo comparó su arquitectura, los ajuares y los gestos rituales con necrópolis del entorno de Corfinio, antigua capital del territorio peligno. Allí, las tumbas tipo grotticella presentan un paralelismo casi exacto con las documentadas en Valencia.

Esa coincidencia permite sostener que parte de los colonos que participaron en la fundación de Valencia procedían de este pueblo del centro de Italia. No eran sólo soldados, sino comunidades con identidad propia, capaces de conservar sus costumbres funerarias tras asentarse en Hispania.

Las excavaciones del complejo arqueológico de la Almoina ya habían confirmado hace tiempo la filiación itálica de los primeros habitantes de la ciudad. Sin embargo, este trabajo concreta su origen cultural y despeja una de las incógnitas más persistentes de la arqueología valenciana.

Otros descubrimientos que reescriben el origen de Valencia

El Congreso Internacional de Arqueología celebrado en noviembre en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia sirvió también para presentar un descubrimiento que afecta al trazado urbano inicial de la ciudad. Se trata de un tramo de la muralla republicana localizado en septiembre de 2023 y estudiado por un equipo dirigido por la arqueóloga Marisa Serrano, de la empresa SEMAR.

La ubicación de este lienzo obliga a revisar los límites aceptados hasta ahora para la Valencia republicana. Los datos apuntan a una extensión mayor del asentamiento original, con una isla adicional de viviendas hacia el este del perímetro conocido. El cambio modifica la interpretación sobre el tamaño y la planificación de la colonia en sus primeros años.

Por otro lado, el encuentro permitió ampliar la mirada más allá del núcleo urbano. El análisis de territorios próximos como Sagunto, Llíria, Turís, Caudete de las Fuentes o Albalat de la Ribera mostró procesos de conquista y romanización muy desiguales durante los siglos II y I a. C. En ese contexto, las guerras sertorianas, hacia el 75 a. C., marcaron un punto de inflexión en la organización territorial y poblacional.

Cómo eran los pelignos, el pueblo itálico vinculado a la fundación de Valencia

Los pelignos, conocidos en las fuentes antiguas como peligni, formaban una tribu itálica de tradición guerrera asentada en los Apeninos centrales, en la actual región de los Abruzzos.

Procedían de un territorio montañoso y mantuvieron durante siglos una identidad cultural muy marcada, con Corfinio como principal núcleo político. Ese origen explica la cohesión interna que conservaron incluso cuando Roma los desplazó fuera de Italia.