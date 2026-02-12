El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está asfixiando con jornadas de 16 horas al día en la valla de Ceuta a los agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil. Una situación de sobrecarga laboral que se está produciendo pese a que actualmente no hay saltos masivos de inmigrantes ilegales.

Los GRS son una unidad de élite, dedicada al orden público y control de masas, que refuerza la vigilancia de las vallas de Ceuta y Melilla y, cuando hay un asalto, actúa. Con dicha planificación laboral de jornadas de 16 horas al día, se les impide la recuperación entre turnos, física y mental, lo que, además, pone en riesgo la seguridad del servicio y la propia integridad de los agentes, ya que tal acumulación de horas de trabajo impide que estén al 100 por 100 para desarrollar su labor.

La Directiva europea 2003/88 estableció que las horas de descanso diario deben ser mínimo 11. Además, la normativa de la Guardia Civil impone recuperación suficiente tras turnos, protección de la salud y prevención de riesgos, entre otras cosas. Sin embargo, en este caso no se está cumpliendo.

De forma injustificada

Los GRS se han alzado contra esta situación destacando que la naturaleza militar del Cuerpo «no da carta blanca para incumplir las normas de seguridad y salud de los agentes».

Denuncian que sufren «un régimen de esclavitud laboral sin motivo aparente», ya que «no está ocurriendo nada excepcional como para pasar de hacer jornadas de ocho horas a tener que trabajar 16 en un mismo día», y reclaman una solución urgente. Ha dado la voz de alarma a OKDIARIO la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria: «La protección de la frontera no puede hacerse a costa de la salud del personal».

Esta situación afecta a los 50 agentes de los GRS desplegados en Ceuta desde otras partes de España. Un servicio que desarrollarán entre 31 y 35 días, cuando serán relevados por otros pelotones de GRS. Hasta el momento, el servicio se ha venido haciendo con jornadas de ocho horas diarias, pero el pasado 3 de febrero la planificación cambió por la rotura de un trozo de valla.

Sobrecarga y falta de descanso

Pese a que «se reparó rápidamente», los guardias civiles están siendo obligados a hacer 16 horas en el mismo día. Una sobrecarga de trabajo «de forma injustificada» que supone «fatiga acumulada en los agentes». Y la situación soportada durante tantos días seguidos está provocando el desgaste del personal.

Además, la AUGC señala que el servicio en la frontera supone «una presión constante, riesgo físico, y una exigencia operativa continua» y que es en estos escenarios donde la normativa de la Benemérita exige mayor protección, «no una planificación más dura y deficiente».

Por lo general, el servicio lo cubrían tres pelotones de GRS de Sevilla. Sin embargo, desde principios de año, uno de ellos lo presta un pelotón de otras unidades de España. Y esta situación de sobrecarga sólo la están sufriendo los GRS, que son los agentes que se encuentran de refuerzo.

Cuando se prevé una situación complicada, lo habitual es que el servicio se refuerce con más GRS para no extenuar a los que ya están. Lo habitual es que un pelotón esté trabajando, el otro esté en alerta para reforzar y el tercero de descanso. Lo que ha sucedido es que, al imponer ahora el servicio doble en el día, el que debería estar de alerta ha sido obligado también a estar de servicio, de tal manera que, si hubiera algún incidente, nadie lo puede cubrir.

Y ésta es la «merma y cansancio acumulado» que denuncian los agentes.

Denuncia ante Riesgos Laborales

«La falta de personal en la Guardia Civil debe solucionarse con el incremento de plantillas, no con la sobrecarga y la falta de descanso del personal de servicio. Un agente que trabaja sin descansar es un riesgo para él mismo y para los compañeros», declara indignado a OKDIARIO Eugenio Nemiña, responsable jurídico de la AUGC, vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

Y advierte que o se pone fin a esta situación de inmediato o la denunciará ante Riesgos Laborales, y si es necesario ante la Inspección de Trabajo.

16 horas gratis en las centrales nucleares

Los GRS también actúan en manifestaciones, huelgas, problemas de orden público, como el de Torre Pacheco (Murcia) o la reciente tractorada en Madrid, en catástrofes naturales y en festivales y festejos. También son los que blindan las vacaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Otra de sus competencias es la seguridad de las centrales nucleares, un servicio por el que han denunciado al Gobierno ante la Comisión Europea por castigarlos a guardias de 16 horas gratis, como recientemente ha revelado este diario. En total, los GRS están integrados por unos 1.600 agentes.

Como también ha informado OKDIARIO, Marlaska alojaba el año pasado en barracones con chinches a estos agentes de élite de la Guardia Civil durante sus prácticas anuales. Una situación ante la que alzó la voz públicamente la AUGC en este diario, denunciando el «abandono» del ministro por enviarles a instalaciones «indignas». Y la cosa cambió a raíz de la información, se le puso fin.

«El reconocimiento real al esfuerzo y sacrificio de estos profesionales, sometidos a una alta exigencia física y técnica, debe traducirse en hechos, comenzando por garantizar condiciones de vida y descanso acordes con la dignidad y el nivel de compromiso que exige el servicio público que prestan», sostiene Olaya Salardón, portavoz de la AUGC.

Y hace hincapié en que los GRS no pueden seguir siguiendo «la unidad de sacrificio permanente, utilizada para tapar las carencias estructurales del Cuerpo con un sobreesfuerzo humano».