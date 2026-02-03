Las entradas de inmigrantes ilegales por tierra en Ceuta se multiplicaron por tres en enero

La entrada de inmigrantes ilegales por vía terrestre a Ceuta se ha triplicado en el mes de enero. En concreto, lo ha hecho en un 378,7% en comparación con los datos del mismo periodo de 2025. Según el último informe sobre inmigración irregular del Ministerio de Interior, son un total de 426 los sin papeles que han llegado a España.

Tal y como recoge el balance elaborado por la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska, la ciudad ceutí ha sido la que ha registrado el mayor número de llegada de inmigrantes ilegales por tierra, en su mayoría de origen marroquí, y para quienes su entrada ha sido principalmente el salto a la valla. En el caso de Melilla, tan sólo se ha anotado la llegada de 10 personas en situación irregular.

Lo cierto es que en la ciudad autónoma de Ceuta, si bien desde el día 1 hasta el 15 de enero las cifras arrojaban la llegada de un total de 172 ilegales -4 en el caso de Melilla-, este volumen se ha incrementado en un 147% al terminar el mes. Así, hasta el 31 de enero se ha anotado la llegada de 254 ilegales más.

Los datos de la fuerte presión migratoria que ha sufrido España en el mes de enero no arrojan, por su parte, las cifras de llegada de ilegales por vía marítima en ambas ciudades. Caso contrario sucede con los archipiélagos balear y canario. En este caso, el informe de Interior refleja un total de 476 los ilegales llegados por mar a la Península y a las Islas Baleares; 718 en el caso de Canarias.

Regularizar a medio millón

En plena crisis migratoria, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sellado con sus socios de Podemos un acuerdo para regularizar a casi medio millón de inmigrantes ilegales vía decretazo para esquivar un nuevo debate incómodo en el Congreso de los Diputados. Y una regularización que, por su parte, podría llegar a casi un millón de personas.

Cabe recordar que para ello el Ejecutivo sólo ha impuestos dos requisitos: podrán solicitarlo aquellas personas que antes del pasado 31 de diciembre hubieran solicitado la protección internacional o al menos, lleven cinco meses residiendo en España. También, deberán demostrar que no cuentan con antecedentes penales.

Incumplimiento con la expulsión

Una puerta de entrada a la delincuencia, según han criticado duramente desde la oposición que ocupa el PP, a la que se suman los altos índices de incumplimiento del Gobierno de expulsión de ilegales por órdenes que han sido dictadas por el propio Ejecutivo de Sánchez. Así, desde el año 2022, tal y como informó OKDIARIO, son más de 170.000 los ilegales a los que amparan y protegen los de Sánchez no haciendo cumplir las peticiones de deportación que exige el propio Ministerio de Interior.

Hasta septiembre del año pasado, el Gobierno central se ha resistido a expulsar a más de 46.000 inmigrantes ilegales que entraron a España de manera irregular. En este sentido, hasta el último trimestre del pasado año 2025, de las 41.325 órdenes de expulsión dictadas por Marlaska, sólo se han ejecutado 4.365 órdenes.