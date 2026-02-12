El mejor restaurante de Ávila para una cena romántica de San Valentín: en un palacio del Siglo de Oro y con platos gourmet

Estamos a dos días de que se celebre San Valentín, de modo que si estás buscando un plan especial, quizás Ávila tiene uno de los mejores. En concreto, queremos proponerte una velada especial en el Hotel Palacio de los Velada, un edificio que no sólo forma parte del corazón histórico de la ciudad, sino que además ha preparado una propuesta gastronómica pensada para quienes quieren celebrar el amor en un entorno único. Toma nota porque este es sin duda, el mejor restaurante para vivir una cena romántica de San Valentín este 2026.

Hablar de este palacio además, de romántico, implica hablar de uno de los espacios más reconocibles de Ávila. Está justo frente a la Catedral, en la Plaza de la Catedral, 10, y basta cruzar su patio renacentista para entender por qué tantos visitantes lo eligen para las ocasiones importantes. La arquitectura del Siglo de Oro da un aire solemne y, al mismo tiempo, íntimo, que encaja a la perfección con una cena romántica. Y este año el hotel ha diseñado un plan completo para quienes buscan algo más que sentarse a la mesa y que consiste en un menú especial, baile con DJ y la posibilidad de completar la experiencia con una noche de alojamiento. Las plazas, como era de esperar, son limitadas, así que estos días previos son prácticamente la última oportunidad para reservar.

El mejor restaurante de Ávila para una cena romántica de San Valentín

El Palacio de los Velada tiene algo que otros espacios no pueden replicar ya que ofrece la sensación de estar cenando dentro de un fragmento de historia. Su fachada señorial y sus estancias conservadas transportan a una época completamente distinta, y ese ambiente es parte esencial de la experiencia. El hotel lo sabe y por eso aprovecha cada rincón para crear una velada que encaja con estas fechas. Iluminación suave, servicio cuidado y un menú que busca sorprender sin caer en excesos. Además, el entorno lo convierte en una opción perfecta para quienes quieran aprovechar el día para recorrer Ávila antes de la cena: murallas, casco histórico y Catedral están literalmente a unos pasos.

Un menú pensado para conquistar

El restaurante del palacio servirá un menú especial de San Valentín que mezcla producto, técnica y un toque simbólico propio de la fecha. Los detalles aparecen desde el primer aperitivo y se mantienen hasta el postre final. Según el menú oficial distribuido por el hotel, la propuesta incluye:

Chupito de crema de almejas con toques de vermú como aperitivo.

Volován de zamburiñas con tomate meloso como entrante.

Salmón al cava acompañado de sus huevas en el plato principal de pescado.

Sorbete de mojito y ron para limpiar el paladar.

Abanico de bellota con guarnición como segundo principal.

Y un postre creado especialmente para esta fecha: corazón de chocolate con besos de naranja amarga.

La bodega también está a la altura: Yllera Boada (D.O. Rueda), Cillar de Silos (Ribera del Duero) y cava Codorníu Cuvée Original, además de café y licores.

Precio, baile y opciones con alojamiento

El hotel ofrece dos modalidades distintas según lo que busque cada pareja. Por un lado podemos elegir la cena con el baile por 60 euros por persona y por otro podemos elegir cena, baile, habitación doble y desayuno por 120 euros por persona. La música correrá a cargo de DJ Fran López, habitual en las celebraciones del hotel.

Este formato convierte la noche del 14 de febrero en una velada completa ya que podemos disfrutar de una cena, acompañado de una sobremesa animada y la posibilidad de alargar la experiencia sin necesidad de salir del palacio.

Cómo reservar

Aunque ya queda poco para que llegue San Valentín, todavía estás a tiempo de reservar aunque debes tener en cuenta que debido a la alta demanda y a que se trata de un evento especial, el Palacio de los Velada exige un prepago por transferencia bancaria del importe total de la reserva. Y además para quienes elijan esta opción, es fundamental conocer la política de cancelación ya que si reservarte y cancelaste antes del 6 de febrero se ha podido recuperar el dinero al completo, luego hasta el 10 de febrero sólo se hace deolución del 25 % y en caso de que reserves ahora y canceles luego, ya no vas a tener opción a reembolso.

Por qué este restaurante es la apuesta segura para San Valentín en Ávila

Hay muchos restaurantes románticos, pero pocos pueden ofrecer el conjunto que propone este palacio de Ávila y su restaurante para San Valentín. Además de amor, tienes historia, ubicación inmejorable, menú cerrado con sabor a celebración, música en directo y ese toque solemne que le da comer entre muros renacentistas. No es casualidad entonces que cada año se agoten las plazas. La experiencia no se limita a la mesa, sino que envuelve a los comensales desde que cruzan el patio central para que se sientan en un lugar especial que de hecho lo es, y que hará de este día de los enamorados, una velada inolvidable.