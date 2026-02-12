El Consejo de Informativos de TVE recibió ayer por la tarde el censo de la plantilla de informativos de la cadena pública para poder realizar una encuesta y determinar qué acciones de protesta llevar a cabo por la proliferación en la parrilla de programas de actualidad política realizados por productoras externas, ajenas a la plantilla de RTVE. La dirección de la cadena pública ha tardado cuatro meses en facilitar el censo y, según fuentes del Consejo de Informativos, «todavía nos tienen que facilitar más cosas para poder hacer la encuesta».

En concreto, el Consejo de Informativos ha retratado en varias ocasiones por su «falta de rigor» a Malas Lenguas, que presenta Jesús Cintora, Directo al grano, de Gonzalo Miró, y Mañaneros, de Javier Ruiz.

El Consejo de Informativos, que preside Óscar Nieto, de Comisiones Obreras, comunicó su intención de realizar una encuesta entre la plantilla de informativos de RTVE en octubre y, desde entonces, la dirección de la cadena pública ha ido dando largas y torpedeando los planes del Consejo de Informativos para frenar las posibles protestas -viernes negros, huelgas…-

La dirección de RTVE se ha ido escudando en que se podría infringir la norma de protección de datos, al conocerse los nombres y el sentido del voto de cada trabajador de la cadena que votara.

El Consejo de Informativos accedió a buscar fórmulas para guardar el anonimato de los participantes en la encuesta junto a la dirección de RTVE. Pero, según fuentes del Consejo, todo se ha ido retrasando hasta en cuatro meses. «Nos han dado el censo ayer por la tarde, es un paso. Pero todavía quedan cosas pendientes del sistema informático a utilizar en la encuesta», explican.

La dirección de RTVE se comprometió de nuevo en la reunión del 26 de enero a concretar la configuración de la encuesta con el sistema corporativo con Microsoft Forms, con el mayor anonimato posible. No ha habido avances.

La intención de los integrantes del Consejo de Informativos era hacer la encuesta entre el 9 y el 25 de febrero, el día después de las elecciones en Aragón y el día anterior al inicio de la campaña electoral en Castilla y León.

Como respuesta a esta actitud, y a la proliferación de programas como Malas Lenguas y Mañaneros, el Consejo de Informativos viste los viernes de negro -emulando a la acción de protesta que hicieron los trabajadores de RTVE cuando gobernaba el PP-. El pasado viernes se alcanzó el 17º, sin que los sindicatos mayoritarios, UGT y SI, se sumaran a esta acción de protesta. Sólo la CGT se ha unido.

El Consejo de Informativos se ha convertido en la única oposición real a la gestión de José Pablo López, presidente de RTVE desde diciembre de 2024. Con el cambio de la ley impuesta por el Gobierno, López tiene máximos poderes en la cadena sin la vigilancia del consejo, donde el PP tiene cuatro miembros y el PSOE y sus socios, once.

Los sindicatos UGT y SI, que suman mayoría en el Comité Intercentros, también han demostrado su total apoyo a López.

En medio de esta polémica, RTVE ha renovado el programa de Cintora hasta el 30 de junio, otros 127 programas a un coste de 44.000 euros al día. También ha renovado Directo al grano por otros 77 programas, hasta el 30 de marzo, con un coste de 48.000 euros diarios, según ha publicado El Independiente.