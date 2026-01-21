Una tertuliana de Mañaneros en TVE delira: «Las ruedas del tren son una especie de cuadrado»

Mónica González Álvarez, periodista y tertuliana de Mañaneros, de TVE, ha dicho en este programa de televisión que las ruedas del tren Iryo que descarriló en la noche del domingo a la altura de Adamuz (Córdoba), provocando un choque con un convoy Alvia y la muerte de al menos 42 personas, «son una especie de cuadrado» y que por ello se pudo producir el trágico accidente.

Álvarez trató de explicar, en su intervención del martes en la cadena de TV pública, que «hay algo importante» que no se había mencionado, en referencia «al tema de las ruedas». «Ahora mismo, los ingenieros están analizando las ruedas. Las ruedas de un tren no son cilíndricas, son una especie de cuadrado», espetó la tertuliana.

«¿Qué ocurre? Que se encajan, si hay algún tipo de desalineamiento o defecto de esas ruedas por mucho que haya habido algún tipo de revisión, podría haber propiciado que el Iryo se haya descarrilado y haya provocado después ese accidente», añadió, en unas palabras que se han convertido en virales con el paso de las horas tras el primer accidente de la alta velocidad española desde el inicio de la circulación de estos trenes en 1992.

Los usuarios en las redes sociales han comentado esta apreciación de la tertuliana de Mañaneros, el programa de TVE dirigido por Javier Ruiz, mofándose de este comentario. «En rojo, los países del mundo en los que las ruedas de los trenes son cuadradas», ha señalado uno, marcando en rojo España dentro de un mapamundi. «Entiendo de todo y no sé de nada», ha comentado otro miembro de la red social X, donde se ha viralizado el vídeo con la apreciación de Mónica G. Álvarez, caricaturizada como «experta en trenes».

Vallín y el cambio climático

Esta tertuliana no ha sido la única en levantar una opinión polémica sobre los accidentes de tren en España en la TV pública. Pedro Vallín, el periodista de cámara de Pablo Iglesias, ha culpado del accidente de un tren de Rodalies en Cataluña al cambio climático, además de deslizar que no se trata «de un problema de mantenimiento» y que «ya no vienen borrascas normales» a España.

«España debería empezar a invertir muchísimo dinero en prepararse para fenómenos meteorológicos adversos», comenta Vallín en una tertulia en el canal 24H de RTVE, donde ha añadido que «esto no quiere decir que sea responsabilidad de nadie lo que ha pasado hoy en Barcelona, me imagino, además porque ya se habían suspendido la circulación en algunos trayectos de alta velocidad».