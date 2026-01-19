El presidente de RTVE, José Pablo López, ha confiado a La Osa Producciones, la nueva firma de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, productores de Sálvame condenados en primera instancia a dos años de cárcel por revelación de secretos en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, tres programas para la cadena pública que suman 8,3 millones de euros de coste. Un año antes, en 2024, La Osa Producciones -bajo el nombre de Fabricantes Studio- perdió 2,1 millones de euros y cerró el ejercicio con patrimonio negativo de un millón de euros.

La Osa Producciones facturó en 2024 algo más de un millón de euros, que no le sirvieron para cerrar el ejercicio en números negros. Una situación que ha cambiado en 2025 gracias a los tres contratos que ha ganado de RTVE.

Primero fue La familia de la tele. El polémico programa de tarde adquirido por López para la cadena pública que calcaba a Sálvame de Telecinco tuvo un coste según los datos facilitados por RTVE de 4,2 millones de euros. Se estrenó a lo grande el 5 de mayo del año pasado presentado por María Patiño y con Belén Esteban de tertuliana, pero la audiencia no lo acompañó y fue finalmente retirado de la parrilla pocas semanas después.

El segundo programa comprado por López a la productora de Cornejo y Madrid también está siendo polémico. El programa diario de la tarde que presentan Marta Flich y Gonzaló Miró ha sido señalado por los trabajadores de la cadena y por la oposición política por sus comentarios a favor de las tesis del Gobierno de Pedro Sánchez.

Directo al grano se estrenó el 15 de septiembre y ha costado a RTVE de momento 3,75 millones de euros. El Consejo de Informativos de TVE denunció al programa por las palabras de Miró, presentador del programa, sobre Carlos Mazón, ex presidente de la Generalitat señalada por su gestión de la DANA de Valencia.

Miró dijo en directo en el programa que «no sabemos si Mazón tenía los pantalones puestos o quitados en aquella comida tan larga», en referencia a su comida en El Ventorro el día de la DANA. «Parece que, a pesar de todos los esfuerzos de la Generalitat por que no se conozca la verdad, hay algunas cosas que sí podemos ir sabiendo. Hay otras que están por saber. De momento no sabemos qué pasó en esa comida tan larga de Carlos Mazón, no sabemos si estaba despierto, estaba dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados o cuál era su tasa de alcohol en sangre», dijo Miró.

El Consejo de Informativos denunció estas palabras por mala praxis. «Es inaceptable que un presentador, que no debe dar opinión, lo haga con supuestos hechos no documentados, sin ningún fundamento ni prueba. Por tanto, con información no veraz. Aunque Gonzalo Miró sea personal externo a RTVE y contratado por una productora, debe cumplir con nuestra normativa. La dirección no ha rectificado estas declaraciones y tampoco ha respondido a nuestros requerimientos», señalaron.

El tercer programa encargado por López a los condenados Cornejo y Madrid -la sentencia no es firme- es El Club de la Promesa, un espacio sobre la telenovela de la cadena pública de sobremesa que, sin embargo, no triunfó. Este programa costó a RTVE un total de 335.000 euros.

Los tres programas de RTVE a La Osa Producciones suman, por tanto, 8,28 millones de euros de facturación, frente al millón de euros que ingresó la productora en 2024. Eso la convierte en la séptima productora más contratada por RTVE hasta el mes de octubre.