Cierre definitivo del universo ‘Sálvame’: ‘No somos nadie’ anuncia su final en TEN

Tras el batacazo de Ni que fuéramos o La Familia de la tele, y pese a los intentos de Óscar Cornejo y Adrián Madrid por volver a poner a flote lo que un día fue Sálvame de la mano de TEN, los productores televisivos -que han sido condenados a dos años de prisión por la Audiencia Provincial de Madrid- han anunciado el fin de No somos nadie, formato presentado por María Patiño en el medio anteriormente citado.

Captura de los colaboradores de ‘Sálvame’. (Foto: Telecinco)

Fin a una era televisiva

Tras el triste final de Sálvame en junio de 2023, Cornejo y Madrid se pusieron manos a la obra para continuar el programa y rescatar a sus míticos colaboradores. Así, apostaron por Canal Quickie, que les brindó una plataforma digital para emitir un nuevo concepto del espacio presentado por María Patiño, quien estuvo acompañada por otros colaboradores como Kiko Matamoros -que hace unos meses abandonó su puesto como tertuliano-, Belén Esteban -que ha regresado a la cadena pública- o Kiko Hernández, entre otros. Sin embargo, dos meses después de que haya salido a la luz los problemas de los productores con la justicia, desde La Osa Producciones anuncian el fin definitivo de No somos nadie. «Declaración oficial sobre el final del programa No somos nadie en TEN y Canal Quickie el próximo 30 de enero», reza el comunicado.

Captura del comunicado emitido por La Osa Producciones. (Foto: Redes sociales)

En dicho escrito, los directores han querido poner en valor tanto a No somos nadie, como a los otros formatos que le han precedido en esta etapa. De los cuales, consideran que «han sido una pieza clave en el proceso de transición de La Osa»: «Su final responde a una decisión consciente de cerrar un ciclo para consolidarse, sin ataduras ni inercias pasadas, como una productora independiente que hoy trabaja desde la libertad empresarial y en plena autonomía creativa», aseguran.

María Patiño en ‘No somos nadie’. (Foto: TEN)

En esta carta pública que han compartido en las redes sociales, tampoco han querido olvidarse del canal de televisión que les ha acogido durante todo este tiempo: «Agradecemos infinitamente a TEN TV el respaldo blindado y emprendemos juntos un proceso de trabajo que estudie diferentes opciones de contenido en su antena».

El futuro de los colaboradores, en el aire

Finalmente, desde La Osa Producciones han querido hacer un balance de los últimos meses, donde sus colaboradores estrella han ido abandonado el programa paulatinamente, -desde Belén Esteban, a Lydia Lozano, Kiko Hernández e incluso Kiko Matamoros-, prometiendo que su camino como empresa continuará dedicado a otros formatos.

«La televisión y sus códigos cambian constantemente», sostienen al respecto. «Hoy, La Osa Producciones Audiovisuales gestiona proyectos dentro de marcos altamente exigentes, desde una mirada contemporánea de la televisión y responsable de su función social», detallan en referencia al futuro de la compañía. «Se abre una etapa de madurez empresarial que la productora afronta con la voluntad de explorar nuevas narrativas, impulsar formatos adaptados a la demanda de los espectadores y seguir contribuyendo al crecimiento del sector audiovisual», concluyen dejando en el aire qué ocurrirá a partir de ahora con los tertulianos.

Los colaboradores en el plató de ‘No somos nadie’. (Foto: TEN)

De esta manera, se cierra un ciclo en la era Sálvame y, por ende, lo que todo ello conlleva. Ahora, la grandes preguntas que se abren son: ¿Cuál será el futuro de sus colaboradores? ¿Volverá la audiencia a verlos juntos en un plató de televisión?