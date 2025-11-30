Belén Esteban vuelve a un reality show: repasamos sus concursos con todas sus polémicas

Después de estar 20 años situada en el centro del escándalo, Belén Esteban se vio obligada a modificar su hoja de ruta. Desde que cerraron Sálvame no ha vuelto a encontrar un proyecto exitoso y ahora quiere probar suerte en Top Chef: famosos y pasteles, un concurso de TVE. De esta forma, la colaboradora regresa a la televisión pública después del sonado fracaso de La familia de la tele. Pero, ¿qué futuro le espera y cómo pretende recuperar el peso mediático que ha perdido? Lo cierto es que, a pesar de todo Belén sigue teniendo un don para generar polémica.

‘Sálvame’, la escuela de Belén Esteban

Belén Esteban se convirtió en uno de los personajes estrella de Telecinco, por eso Mediaset le proponía participar en tantos formatos. Hay que tener en cuenta que los tiempos eran otros. Cuando estuvo en Más que baile, el público se refería a ella como «la princesa del pueblo» y cuando ganó Gran Hermano VIP seguía ostentando el mismo título. El problema es que su situación ha cambiado: ya no tiene tanto peso en televisión y cada vez recibe más críticas. De hecho, se ha cambiado el apodo y ahora quiere que le llamen «la Patrona».

Belén Esteban durante una discusión con Jorge Javier Vázquez. (Foto: Telecinco)

Sálvame marcó un antes y un después en la vida profesional de Belén Esteban. Su paso por este programa le enseñó todo lo que sabe en la actualidad, pues tuvo que enfrentarse a conflictos de todo tipo. Uno de los más sonados fue cuando le echó en cara a Paz Padilla el comportamiento que tuvo durante la pandemia ocasionada por el coronavirus, gesto que terminó con la presentadora fuera de Mediaset.

Belén Esteban le plantó cara a todos sus rivales y esto hizo que Jesulín de Ubrique pasase a un segundo plano. El torero dejó de ser su enemigo principal para convertirse en un fantasma del pasado al que evitaba mencionar. No obstante, entre ellos sigue habiendo muchas diferencias y Esteban continúa defendiendo que el torero no se ocupa de la hija que tienen en común.

‘Más que baile’, su primer éxito

Belén Esteban y Edurne en ‘Más que baile’. (Foto: Telecinco)

Corría el año 2010 cuando Telecinco anunció por todo lo alto que Belén Esteban iba a participar en Más que baile. Fuentes cercanas filtraron que su caché era astronómico porque había muchas esperanzas puestas en ella, pero la tertuliana amenazaba con abandonar todas las semanas. Los jueces del concurso le echaban en cara su falta de interés y Esteban, en lugar de aprender de sus errores, aseguraba que no quería seguir en el programa.

Sin embargo, era un peso muy pesado como para dejarla escapar, así que el equipo lograba retenerla, tanto que terminó llegando a la final y ganando el primer puesto. Le arrebató la victoria a la cantante Edurne, quien demostró ser una bailarina disciplinada, y esto indignó a mucha gente.

‘Gran Hermano’, escándalo tras escándalo

Belén Esteban en ‘Gran Hermano’. (Foto: Telecinco)

Belén Esteban se quedó con ganas de más. Su paso por Más que baile estuvo marcado por el escándalo, pero también demostró que su nombre estaba asociado a una subida incuestionable de los datos de audiencia.

La colaboradora defiende que Paolo Vasile, antiguo consejero delegado de Mediaset, la «obligó» a entrar en Gran Hermano VIP. Con el paso del tiempo llegó a admitir que estaba arrepentida, pues mostró una cara que dejó mucho que desear: gritos, peleas, discusiones y faltas de respeto continuadas. Después pidió perdón, pero el público le quitó temporalmente el título de «princesa» para coronarla como «la bruja del pueblo».

Con todo esto, nos preguntamos: ¿Qué ocurrirá durante su participación en Top Chef?