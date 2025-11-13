Después de más de una década de un éxito indiscutible con MasterChef, RTVE ha anunciado que incorporará a su parrilla un nuevo programa culinario. Su nombre es Top Chef: Dulces y famosos, y se trata de un espacio (producido en colaboración con Boxfish) en el que varios rostros conocidos competirán por elaborar los mejores postres: desde los más clásicos hasta los más creativos.

Aunque por ahora se desconoce cuándo será la fecha de su estreno, la cadena pública ya ha querido compartir con sus telespectadores la lista de celebrities que formarán parte del casting de esta primera temporada. Y sorprendiendo a propios y extraños, se trata de un grupo muy diverso, con participantes que van desde actores hasta periodistas, músicos y colaboradores de televisión.

¿Quiénes son los concursantes de ‘Top Chef’?

Entre los 12 nombres que conforman este inesperado casting, sin duda destaca el de Belén Esteban. La apodada como La Patrona ha vuelto a ser fichada por RTVE tras el fracaso de La familia de la tele, y regresará a los pasillos de Torrespaña para enfrentarse a su primer talent culinario. Cabe recordar que en su trayectoria televisiva, Belén solo ha participado en Mira Quién Baila y, años después, en Gran Hermano VIP 3, dos concursos en los que se proclamó ganadora. No obstante, desde su polémico paso por la casa de Guadalix, la colaboradora parecía haberse alejado de este tipo de programas. Pero nada más lejos de la realidad.

Junto a Belén también estará Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina que, hasta ahora, solo había acaparado la atención de los medios por los altibajos que ha sufrido su relación con la mencionada. Sin embargo, la joven ha decidido dar un paso al frente y darse a conocer a través de este nuevo reality culinario que promete dejar al descubierto su faceta más personal.

Por otro lado, el programa también ha querido contar con la participación de perfiles periodísticos como el de Marina Castaño, viuda del Nobel Camilo José Cela. Al igual que Ivana, la comunicadora se enfrentará por primera vez a la presión de un reality, el cual también permitirá que se rompa, en cierta parte, su norma no escrita de mantenerse, mayoritariamente, en un discreto segundo plano de cara a los medios.

Pero este trío, tan distinto y potente a la vez, no estará solo. Junto a él también estará uno de los actores más queridos de nuestro país, Antonio Resines. Aunque lo cierto es que no será el único intérprete del casting, ya que le siguen Mariano Peña, conocido principalmente por dar vida a Mauricio Colmenero en Aída, e Ivana Santa, uno de los rostros más aclamados de La que se avecina. Además, también estarán la drag queen Samantha Ballentines, el músico Roi Méndez, la cantante Natalia Rodríguez, el intérprete Alejandro Vergara, la deportista paralímpica Desirée Villa y el influencer Tote Fernández.