Ni La Moraleja ni Pozuelo: así es el municipio en el que vive Belén Esteban

Paracuellos del Jarama se ha convertido en foco de noticias desde que hace ya más de una década Belén Esteban decidiese mudarse a este municipio situado a 20 kilómetros de Madrid. Un auténtico remanso de paz, donde se aloja en la exclusiva urbanización de Miramadrid. Un complejo que no tendría nada que envidiarle ni a La Moraleja ni a Pozuelo, ya que destaca por su exclusividad y la seguridad que brinda a sus habitantes. De hecho, cuenta con modernas infraestructuras y servicios de alta calidad, incluyendo zonas ajardinadas y áreas deportivas. Además, su ubicación es realmente privilegiada, cerca del Aeropuerto Madrid-Barajas (a unos 15 minutos en coche) y a 30 minutos de la capital, lo que permite a sus vecinos contar con todas las ventajas sin tener que desplazarse hasta el centro.

Belén Esteban paseando por su pueblo. (Foto: Gtres)

En concreto, y según informan portales como Idealista, Belén Esteban vive en un chalet adosado de aproximadamente 270 metros cuadrados. Una vivienda con tres habitaciones, cuatro baños y cocina equipada a la última, además de un amplio salón y terraza con jardín privado. De hecho, gracias a sus redes sociales, la princesa del pueblo nos ha dejado ver cómo es la decoración por la que ha optado en el interior, con cierto aire de modernidad y tonos que van entre el gris y el negro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Pero, más allá de la tranquilidad que le brinda este municipio, Paracuellos se encuentra en un lugar privilegiado e ideal para los amantes de la naturaleza. Concretamente, desde el Mirador del Cerro del Viso podemos tener unas espectaculares vistas panorámicas de Madrid y del aeropuerto. Además, para aquellos que les guste el senderismo, también dispone de varias rutas junto al río Jarama y el Parque de los Cuadrados.

Así es Paracuellos del Jarama, el pueblo de Belén Esteban

En cuanto al casco urbano, también conserva rincones con encanto, como la Iglesia de San Vicente Mártir, un templo del siglo XVI que combina elementos góticos y renacentistas. De hecho, Esteban manifestaba su deseo de contraer matrimonio por la iglesia con su marido, Miguel Marcos, en este simbólico enclave. Cabe recordar que la pareja ya se dio el «sí quiero» por lo civil en 2019, aunque se quedaron con las ganas de celebrar una ceremonia religiosa. «Dentro de dos semanas hago dos años de casada y me volvería a casar otra vez y me encantaría… ¡Que me voy a casar otra vez por la iglesia», anunciaba emocionada en su momento la televisiva. «Tiene más ganas mi marido que yo, porque yo estoy casada. Pero como él es de Paracuellos le hace ilusión casarse en su pueblo».

Belén Esteban en Paracuellos. (Foto: Gtres)

Otro lugar de interés arquitectónico sería el Palacio de Medinaceli, que todavía conserva su estructura, un escudo y su patio castellano. Al igual que el Museo de Usos y Costumbres Etnológicas, que también merece una visita. Conocida como «el balcón de Madrid», -ya que desde aquí se puede apreciar el horizonte de la capital-, la localidad también es conocida por su gastronomía, sobre todo por sus carnes asadas y guisos.

Belén Esteban en Paracuellos. (Foto: Gtres)

Todas estas características habrían llevado a que el municipio experimente un gran crecimiento en los últimos años con el desarrollo de nuevas viviendas y urbanizaciones. De ese modo, y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la actual población de la localidad superaría los 27.000 habitantes.