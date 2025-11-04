Belén Esteban ha zanjado los rumores de crisis -o de separación- con Miguel Marcos, su marido. Hace unos días, la colaboradora televisiva escribió en redes sociales un mensaje que hizo saltar todas las alarmas. La ex de Jesulín de Ubrique hizo mención a las personas más importantes de su vida, entre las que no se encontraba su esposo. «Dentro de una semana cumplo 52 años… sin comentarios. Solo pienso en mis dos pilares», que eran su hija y su madre.

Tras el revuelo, ya que la de Paracuellos no incluyó al conductor ambulancias en este post, la tertuliana ha tenido que dar un paso al frente y dar explicaciones al respecto.

Belén Esteban y Miguel Marcos en Canarias. (Foto: Gtres)

«¿Qué me voy a separar? Yo estoy con mi marido», ha comenzado diciendo. «Vosotros sabéis que, para mí, el día de mi cumpleaños es muy importante y que yo siempre lo celebro, y cuando van pasando los años es verdad que cada vez echo más de menos a mi madre -que reside en Benidorm- y a mi persona, mi niña -que vive fuera de España-«, ha añadido.

Sobre si existe un distanciamiento con su marido, Esteban ha dejado claro que «no hay una separación»: «La gente ya… Pero de verdad. El domingo me fui a un restaurante, estuvimos comiendo, estuvimos con amigos, o sea, todo va fenomenal».

Belén Esteban y Miguel Marcos en Sevilla. (Foto: Gtres)

Además, la colaboradora de No somos nadie -el programa en el que trabaja desde la cancelación de La familia de la tele- ha dicho que el motivo por el que lo puso fue porque con su marido sí convive, pero no con su madre y con su hija. De hecho, el propio Miguel le aconsejó que borrase el mensaje debido a los comentarios que estaba recibiendo: «Entonces, se me ocurrió poner eso y Miguel me dijo que lo borrara, pero ya era tarde».

Así se conocieron Miguel y Belén Esteban

Hace seis años que Miguel Marcos -que siempre ha mantenido un perfil bajo de cara a los medios- y Belén Esteban pasaron por el altar en una íntima ceremonia que fue portada en una revista -aunque el marido de la colaboradora prefirió no aparecer-.

Miguel Marcos y Belén Esteban en Madrid. (Foto: Gtres)

Fue en 2013 cuando la pareja coincidió por primera vez cuando Miguel fue al rescate de Belén. «Soy diabética y me dio una bajada de azúcar y él, que trabaja en el servicio sanitario de Paracuellos de Jarama, me salvó la vida. En cuanto lo vi, me enamoré. Miguel me ha salvado la vida en muchos sentidos», dijo Esteban en ¡Hola!

Desde entonces, y pese a la diferencia de edad -Belén es 14 años mayor que su marido-, han demostrado que son una pareja más que consolidada. De hecho, las últimas imágenes de Marcos constan del pasado 13 de octubre cuando acompañó a su mujer a los juzgados de Plaza de Castilla en el cara a cara de la tertuliana con Toño Sanchís, su ex representante. Un gesto que demostró que el conductor de ambulancias antepone apoyar a su compañera de vida por encima de todo, aunque el precio sea aparecer en los medios.