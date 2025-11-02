¿Se ha separado Belén Esteban de su marido? El mensaje que ha hecho saltar las alarmas

Belén Esteban se casó con Miguel Marcos el 22 de junio de 2019. La ceremonia tuvo lugar en una finca situada en Alcalá de Henares (Madrid) y la colaboradora siempre ha defendido que fue uno de los días más bonitos de su vida. Entonces, ¿qué ha pasado ahora para que se haya olvidado de su marido en un momento tan importante? Tal y como hemos podido comprobar, ha compartido unas palabras en su cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores, que han hecho saltar todas las alarmas.

Belén Esteban está a punto de celebrar su cumpleaños, fechado el próximo 9 de noviembre. Es un momento especial para ella y ha declarado al respecto: «Dentro de una semana cumplo 52 años… sin comentarios. Solo pienso en mis dos pilares». Esta frase, tan breve como contundente, ha sembrado muchísimas dudas, sobre todo cuando ha aclarado que esos dos pilares son su madre y su hija. No ha incluido a Miguel Marcos dentro del grupo, algo que ha extrañado a más de uno.

El mensaje de Belén Esteban. (Foto: Instagram)

Hasta donde sabemos, la tertuliana está muy enamorada de su marido. Viven juntos en Madrid, en un chalé situado en Paracuellos del Jarama. Llevan un tiempo solos porque Andrea Janeiro, la hija que la comentarista tiene con Jesulín de Ubrique, reside fuera de España, concretamente en Estados Unidos. En alguna ocasión, Belén ha comentado que le costó separarse de Andreíta, pero nunca le ha puesto trabas porque es consciente de que debe seguir su camino. Además, ella se encuentra a gusto y segura con Miguel. Entonces, ¿por qué le ha hecho ahora este desplante?

Belén Esteban tiene problemas

Hace 20 años, Belén Esteban era uno de los personajes más emblemáticos de Telecinco, incluso había una foto suya en el «paseo de la fama» que hay en Mediaset. No obstante, el grupo ha dejado de contar con sus servicios y lleva un tiempo apartada de la pequeña pantalla. Probó suerte en Antena 3, pero la vetaron cuando estaba a punto de concursar en Mask Singer, según ha contado ella misma. También lo ha intentado en TVE, pero la audiencia le dio la espalda y no compró su programa, La Familia de la Tele.

Belén Esteban en ‘No somos nadie’. (Foto: YouTube)

En estos momentos, Esteban ejerce de colaboradora en No somos nadie, un espacio que presenta María Patiño en TEN (un canal de la TDT). Sin embargo, su fuerza mediática no es la misma que antes, de hecho, los espectadores ya no la conocen como «la princesa del pueblo», el apodo que recibió durante su etapa dorada.

Contamos todo esto porque, algunos usuarios de X (antiguo Twitter) e Instagram, barajan la posibilidad de que los problemas de Belén hayan terminado haciendo mella en su matrimonio. «No sé lo que pasa, pero hay algo que falla», escribe un internauta. A lo que otro añade: «Desde que acabó Sálvame no ha vuelto a ser la misma. Ahora parece muy forzada».

Miguel Marcos, silencioso y discreto

Belén Esteban con el rostro serio. (Foto: Gtres)

Si la situación fuese otra, afirmaríamos sin dudar que Miguel Marcos va a ocuparse de apoyar a Belén Esteban durante esta etapa. Sin embargo, ella misma ha aclarado que sus dos grandes pilares son Andrea Janeiro y Carmen Menéndez, su madre. Incluso ha subrayado su confesión escribiendo unos corazones que demuestran lo segura que está de su planteamiento.

No podemos esperar que Miguel dé un paso adelante para ofrecer explicaciones porque siempre ha sido silencioso y discreto. Aunque estamos convencidos de que Belén sí aclarará la situación en su programa de TEN. Mientras tantos, cada vez son más los que hablan de crisis, incluso de ruptura.