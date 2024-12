La escandalosa cifra que Andrea Janeiro rechazó por ir a ‘Supervivientes’

Belén Esteban ha hablado alto y claro en su última intervención. La colaboradora de televisión, cuya popularidad va in crescendo conforme pasa el tiempo, se ha sincerado en una entrevista que ha concedido en el pódcast de Nude Project, presentado por Bruno Casanovas y Álex Benlloch. No sólo ha hablado de su trayectoria profesional, sino que se ha pronunciado sobre diferentes aspectos de su esfera personal.

Sin embargo, el detalle que más ha llamado la atención tiene relación con su hija, Andrea Janeiro, nacida fruto de su historia de amor con Jesulín de Ubrique. Y es que, la empresaria ha revelado el dinero que le ofrecieron a su primogénita por concursar en Supervivientes.

«Yo he vendido mi vida, pero la única que no está en televisión es ella (hace referencia a su hija). Las hijas de los demás están todas. Ella lo tenía clarísimo. Ella quiere ser ella por sí misma», ha comenzado diciendo. «Para una niña jovencita, que te llamen de Supervivientes y te ofrezcan 30.000 o 40.000 euros a la semana es muy tentador. Y a mi marido, que es auxiliar técnico sanitario con una ambulancia, que le den lo mismo o que pueda vender su vida… lo podía haber hecho. Pero yo lo tenía claro, sé cómo son ellos», ha explicado. «La tengo que respetar. Mi hija lo ha vivido desde pequeña y pasa de este mundo, quiere ir por ahí y que no la conozca la gente», ha asegurado Belén sobre la decisión de su hija de mantenerse alejada del foco mediático.

La confesión de Belén Esteban

En el marco de esta intervención, Belén ha confesado que es consciente de que en el pasado vendió su vida. «Cuando empecé, me llamaban de todos lados. Vendía mi vida porque necesitaba dinero, y no tenía nada. No me arrepiento», ha contado. Asimismo, ha puntualizado que no siempre cobraba lo mismo por revelar información de su parcela privada. «Hubo una época en la que vendí mi vida cara, y ya las últimas en Telecinco que nos daban poco presupuesto, muy barata», ha comentado.

Por otro lado, ha querido aprovechar la ocasión para dejar claro que todo lo que ha ganado en los realities, como ocurrió en Gran Hermano VIP, lo ha donado a diversas causas.

La exclusiva por su boda

Belén Esteban, también ha querido destacar una anécdota que tuvo que ver con su boda con Miguel. Esteban ha contado que le pidieron una exclusiva de los novios junto a su hija. «Salí con mi madre, pero ni mi hija ni mi marido salieron en la exclusiva. Me dijeron que si salían ellos me pagarían el doble, pero ellos no quisieron. Y a mí eso me llena de orgullo», ha indicado.