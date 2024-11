Belén Esteban admite haberse realizado una cirugía que hoy en día está prohibida

En el mundo de la farándula, el bisturí y las inyecciones de belleza son casi tan habituales como los flashes de las cámaras. Y, si alguien ha sabido llevar estos «retoques» con naturalidad, es Belén Esteban, la querida y controvertida colaboradora de televisión que nunca ha escondido sus ‘arreglitos’. Se ha convertido en un referente de la estética entre las famosas, hablando de sus intervenciones sin filtros. Sin embargo, una de sus declaraciones recientes ha vuelto a levantar la ceja de más de uno: ¿lleva Belén silicona en los labios, un material que, hoy en día, está prohibido para estos fines estéticos?

En su paso por El Hormiguero, Belén contó con gracia que hace unos 18 años se sometió a un retoque en los labios y que, según sus propias palabras, «quedó perfecta». «No voy a pincharme cada tres meses; yo ya tenía la boca bonita», aclaró a Pablo Motos. Pero la duda quedó en el aire: ¿de qué estaba hablando realmente? ¿Sería ácido hialurónico, o estaríamos hablando de silicona, un material ahora prohibido en los tratamientos de labios? Aunque no especificó el material utilizado, en esa época se empleaba silicona líquida, cuyo uso fue prohibido por sus riesgos, como inflamación y migración del material. Actualmente, los especialistas prefieren el ácido hialurónico por su seguridad y naturaleza temporal, reflejando la evolución en las prácticas estéticas para priorizar la salud y el bienestar de los pacientes.

La diferencia es crucial. A día de hoy, el ácido hialurónico es el material preferido de los especialistas, ya que es temporal, seguro y, si el resultado no es el esperado, puede disolverse rápidamente. Este gel natural permite que el volumen se vea flexible y, además, se reabsorbe en el cuerpo sin dejar rastro tras varios meses. Pero lo que muchos no saben es que hace casi dos décadas, la silicona era la reina en los aumentos de labios. Y, aunque daba un volumen que perduraba, también traía consigo muchos problemas: es permanente, rígida y ha demostrado tener un alto riesgo de complicaciones a largo plazo, como inflamación o incluso formación de granulomas. De hecho, debido a estos riesgos, fue prohibida para su uso en labios en gran parte del mundo, incluida España.

Cuando Belén mencionó que «se pincha los labios» pero evitó detallar el producto, los rumores sobre la posible presencia de silicona no tardaron en aparecer. Las redes sociales, siempre rápidas para detectar estos detalles, compararon a la colaboradora con la famosa Carmen de Mairena, quien sí utilizó silicona en los labios, quedando con una apariencia tan particular que terminó convertida en un icono mediático.

Al observar su testimonio, los seguidores se preguntan si aquella operación de hace 18 años fue una de las últimas en usar silicona antes de que fuera prohibida, o si se trataba de otro material. «Me hice la boca y no me la he vuelto a retocar,» insistió. De una u otra forma, Belén se ha convertido en un referente en el uso de la estética sin vergüenza y sin complejos. Su historia es un recordatorio de que los cánones de belleza y las técnicas de estética cambian con el tiempo, y mientras que algunos arreglitos pasan de moda, la reina del pueblo sigue siendo fiel a su estilo.

Belén Esteban y su viaje estético

La colaboradora de televisión ha pasado por varios retoques estéticos a lo largo de los años, siempre hablando de ellos con naturalidad. Entre los más destacados están su aumento de pecho, dos rinoplastias, y blefaroplastia (cirugía de párpados), que le ha ayudado a rejuvenecer su mirada eliminando el exceso de piel y bolsas debajo de los ojos. También ha recurrido al ácido hialurónico y al bótox para mantener una piel fresca y sin arrugas, así como al lifting para tensar el rostro. Además, ha transformado su sonrisa con un arreglo dental completo y ha dado forma a sus cejas. Todo esto ha contribuido a que se sienta cómoda y segura en pantalla, manteniendo una apariencia cuidada sin ocultar sus intervenciones.