Belén Esteban se sentó por primera vez en el plato de El Hormiguero, uno de los programas de entretenimiento más populares de la televisión española. Y lo cierto es que lo hizo dispuesta a revolucionar el espacio de Antena 3. La televisiva habló como nunca antes sobre los temas que más titulares ha acaparado prácticamente desde que saltara a la fama por su relación con Jesulín de Ubrique y posterior nacimiento de su única hija en común, Andrea Janeiro. En especial, su adicción a la drogas y la polémica cancelación de Sálvame tras catorce años ininterrumpidos de emisión en la pequeña pantalla.

Sobre lo primero, Belén Esteban aseguró que llegó a pesar 42 kilos. «No podía mirarme al espejo», dijo. Unas palabras tras las cuales quiso aclarar que durante esta etapa de su vida, nunca hizo daño a los demás, si no a sí misma. «Yo una vez me equivoqué hacia mi persona. Caí en lo peor que se puede caer, creo que todo el mundo sabe por dónde voy…Pero no hice daño a gente, me hice daño a mí misma. Y gracias a la ayuda de Raúl Prieto, David Valdeperas, Carlota Corredera, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, mi gente, pude salir de donde estaba metida», admitió Belén entre aplausos.

Belén Esteban en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Gracias al respaldo de amigos y profesionales, la ‘princesa del pueblo’ logró ponerse en manos de un especialista que la guió en su proceso de recuperación. «Llego un momento en el que tuve una reunión con Raúl, Carlota,Valdeperas y Jorge Javier. Los que se hicieron cargo de mí fueron mis jefes. Me buscaron el mejor médico que había para eso. Yo me he podido recuperar, el que quiere se recupera. Ahora tengo una vida maravillosa y me siento muy orgullosa. Sobre todo de que mi familia siempre estuvo conmigo», subrayó Belén. Además, la natural de San Blas mencionó que, a pesar de los rumores, nunca ha tenido una recaída.

Belén Esteban sobre cómo vivió la cancelación de Sálvame

Preguntada expresamente sobre la polémica cancelación de Sálvame, Belén Esteban confesó que fue uno de sus peores momentos, pues el programa llevaba más de una década en antena. «Nos enteramos en directo. La manera de echarnos no fue la correcta. Yo creo que un programa que está 14 años, de lunes a viernes, que hacíamos lo que nos pedían… No está bien que nos enteramos por el periódico El Mundo», comenzó diciendo. «Cuando todo pasó estaba muy enfadada con Telecinco, pero ahora no», añadió.

Belén Esteban en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Tras la cancelación de Sálvame, Belén Esteban partició en el docu-reality Sálvese quien pueda, disponible en Netflix, donde ganó cerca de 60.000 euros. Ahora forma parte del equipo de Ni que fuéramos Shhh…, en TEN, la que considera su segunda casa junto a varios de los que fueran sus compañeros del extinto programa a los mandos de Jorge Javier Vázquez. «Estamos muy contentos y felices de estar haciendo nuestro programa. Echo de menos Telecinco y a mi gente que dejé allí, pero te tienes que amoldar a lo que hay. De estar aquí [arriba], empezamos aquí [abajo] y ahora estamos subiendo», reconoció.

Belén Esteban se pronuncia sobre la gestión de la DANA

En su entrevista, Belén Esteban no quiso perder la oportunidad, al margen de lo anterior, de lanzar un contundente mensaje a los políticos españoles por su gestión de la DANA, que ha dejado severas inundaciones y cuantiosos daños materiales en diversas zonas del país, además de más de un centenar de víctimas en la Comunidad Valenciana Castilla-La Mancha y en Andalucía. «No voy a criticar ni a un partido ni a otro, solo voy a decir una cosa: poneros de acuerdo», empezó con voz firme. «Primero vamos a buscar a los desaparecidos, a enterrar a esos familiares. Llevarles comida, agua, medicación…La alarma llegó tarde pero no es momento de echarse las culpas unos a otros. Se lo digo a las administraciones: poneros de acuerdo», añadió.

En este sentido, Belén recordó otros desastres, como el terremoto de Lorca o la erupción en La Palma, donde muchas promesas se quedaron en el aire y, en lugar de viviendas dignas, se recurrió a contenedores provisionales. «Hay que hacer casas para esa gente», afirmó.