El tenso encuentro de Terelu con su compañeros de ‘Sálvame’ en el tanatorio de Jimmy Giménez-Arnau

El mundo televisivo se ha vestido de luto este miércoles, 17 de septiembre, para dar el último adiós a Jimmy Giménez-Arnau, periodista, escritor y columnista de OKDIARIO que ha fallecido por causas que aún se desconocen. Además de su mujer, Sandra Salgado, multitud de rostros conocidos se han desplazado hasta el tanatorio de la localidad madrileña de Tres Cantos para despedirse del comunicador. Entre todos los asistentes, sin duda ha llamado la atención la presencia de gran parte del equipo de Sálvame, quienes después de numerosos intercambios de reproches, se han visto las caras con su ex compañera, Terelu Campos.

La primera en llegar ha sido Belén Esteban y seguidamente lo ha hecho la hija de María Teresa Campos. A su entrada atendía a los medios de comunicación deshaciéndose en halagos hacia Jimmy Giménez-Arnau: «Era ingobernable. Era un genio, con educación y cultura. Tener a Jimmy en un plató siempre sumaba […] Yo me he sentido una privilegiada porque siempre me ha valorado mucho, personal y profesionalmente», decía. Después de sus declaraciones ha entrado en el edifico y ha sido en ese momento cuando ha coincidido con algunos de sus ex compañeros.

Terelu Campos en el tanatorio de Jimmy Giménez-Arnau. (Foto: Gtres)

Antonio Montero, Gema López o María Patiño han sido algunos de los que han estado presentes y, aunque ninguno ha querido hacer referencia a su encuentro con Terelu, quien sí se ha pronunciado ha sido la presentadora de Ni que fuéramos. «Pues sin ningún problema. De hecho me ha dado la mano cuando se ha ido», revelaba. Aunque con sus palabras ha querido quitar importancia a este reencuentro, lo cierto es que el hecho de haberse dado la mano apunta a que continúan existiendo ciertas diferencias entre ellas. Y es que lo más habitual habría sido que se hubieran dado un abrazo tras haber perdido a un amigo en común.

María Patiño en el tanatorio de Jimmy Giménez-Arnau. (Foto: Gtres)

Por su parte, Terelu Campos, a su salida, no ha querido contestar a nada relacionado con este encuentro. De hecho, al ser preguntada por ello y por las novedades del embarazo de su hija Alejandra, se ha montado en un coche y se ha limitado a decir «que no era el momento» de hablar de ninguno de esos temas.

El fin de su relación

En los últimos meses, la relación de Terelu Campos con sus compañeros de Sálvame se ha dinamitado por completo. Durante el estreno de Ni que fuéramos los colaboradores ya mostraron su descontento al no haber recibido un mensaje de apoyo por su parte. A esto se suman las críticas que han pronunciado sobre algunos de sus movimientos, como la reacción que tuvo con la prensa tras la muerte de Caritina Goyanes, una actitud que criticó duramente María Patiño: «Esta mujer está muy desubicada», escribió en su perfil de ‘X’.