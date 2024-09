Belén Esteban contesta a Jesulín de Ubrique con tres dardos: "Dicen que necesita pasta"

Jesulín de Ubrique y María José Campanario han aparecido en un plató de televisión. Se han convertido en los protagonistas del nuevo programa que presenta Joaquín Sánchez en Antena 3. El espacio se llama Emparejados y compite con Gran Hermano, por eso Belén Esteban no estuvo muy atenta. No obstante, la colaboradora se ha enterado de todo y ha respondido a su ex pareja lanzando tres dardos.

La economía de Jesulín de Ubrique

Jesulín de Ubrique ha asegurado en Emparejados que le ofrecieron una cantidad muy alta por participar en un concurso. No ha dado el nombre, pero muchos espectadores sospechan que estaba haciendo referencia a Supervivientes. El torero reconoce que le pusieron 650.000 euros encima de la mesa, pero declinó la propuesta. Durante los últimos años ha tenido grandes oportunidades de trabajar en televisión, aunque no se ha atrevido a dar el paso hasta este momento.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario, en ‘Emparejados’. (Foto: Antena 3)

Belén Esteban ha aprovechado su presencia en Ni que fuéramos para responder a las últimas declaraciones del marido de María José Campanario. La tertuliana ha puesto en duda la vida económica de su ex pareja, asegurando que necesita generar ingresos. «Algunas lenguas dicen que necesita pasta, que Ambiciones ya es como Cantora», ha comentado. Insinúa que el estado en el que se encuentra la finca del diestro sorprendería a más de uno.

María Patiño se ha mostrado muy sorprendida, pues pensaba que Jesulín y María José disfrutaban de una situación privilegiada.

La universidad de Andrea Janeiro

El segundo dardo que ha lanzado Belén Esteban hace referencia a Andrea Janeiro, la hija que tiene en común con el famoso torero. Esta historia vio la luz hace años, pero la tertuliana ni olvida ni perdona. Según contó, Jesulín no quería contribuir a los gastos que generaba la universidad de Andrea. La joven quiso salir de España cuando alcanzó la mayoría de edad. Su sueño era formarse en Reino Unido, mejorar su inglés y escapar del foco mediático.

Belén Esteban opina que Jesulín podría haber aceptado los 650.000 euros que le ofrecieron. De esta forma, según su punto de vista, habría tenido más margen para colaborar en la etapa universitaria de su hija. «Tenía que haber cogido la oferta que le hicieron porque así podía haber pagado algunas cosas», ha comentado en Ni que fuéramos.

El pasado mediático de Jesulín y Campanario

María José Campanario, con Jesulín de Ubrique. (Foto: Gtres)

Jesulín y Campanario han estado un tiempo apartados, pero es cierto que el torero ha hecho colaboraciones puntuales. Belén Esteban ha puesto este asunto encima de la mesa porque ambos han presumido de haber vivido lejos de la crónica social. «Ellos han recurrido al ¡Hola! siempre que han querido, ¿no?»

Más adelante ha apuntado contra María José Campanario, asegurando que ha participado en la batalla mediática en varias ocasiones. «Ella nunca ha estado fuera de los medios, ha tenido familiares y amigos en todas partes».

Belén Esteban presume de su nueva vida

Belén Esteban, en el programa ‘Ni que fuéramos’. (Foto: YouTube)

Belén Esteban insiste en que no está dispuesta a protagonizar una nueva guerra mediática contra Jesulín y Campanario. Según cuenta, lo único que le importa es el bienestar de su hija y afortunadamente la joven no tiene ningún problema.

«Lo tengo todo muy bien encarrilado y no quiero entrar en esto. Ellos tienen su vida y yo la mía. Lo único que me tiene que envidiar Jesús a mí es no disfrutar de lo que yo estoy disfrutando, una persona con nombre y apellidos que va por la calle con la cabeza bien alta por lo que ha conseguido». Esteban presume de la brillante trayectoria de su hija y recalca que este éxito le ayuda a mirar la vida con una sonrisa.