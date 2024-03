Por qué Jesulín de Ubrique dijo ‘NO’ a participar en ‘Supervivientes 2024’

El gran fichaje de Supervivientes 2024 hubiera sido Jesulín de Ubrique si no fuera porque el torero se negó a partipar en el reality que, este jueves, dio el pistoletazo de salida a su duodécima edición -la primera bajo la producción de Cuarzo, la productora que fundó Ana Rosa Quintana en el año 2000 y que, en 2017, vendió a Banijay Group-. Jesulín fue la gran apuesta de la compañía para esta edición mucho antes que Carmen Borrego o Ángel Cristo Jr., entre otros. Sin embargo, fue durante las negociaciones de Cuarzo con el matador, que su fichaje de truncó.

Tras su participación en MasterChef Celebrity o El Desafío, y su regreso (a medias) a la primera línea mediática, nada hacía pensar que Jesulín rechazaría participar en Supervivientes. Pero lo hizo. Y ¿Por qué? El periodista y colaborador de televisión Jesús Manuel Ruíz ha asegurado en las últimas horas, que en el negativa de Jesulín tuvo mucho que ver el hecho de que fuera Jorge Javier Vázquez quien presentara el programa. En un principio, tras la cancelación de Cuentos Chinos, fueron muchos los medios que especularon con el despido del catalán de Mediaset. Algo que, a la vista está, no ha acabado ocurriendo y que sopesó (y mucho) al de Ubrique.

Jesulín de Ubrique en ‘MasterChef Celebrity’ / Gtres

Aunque Jorge Javier Vázquez y Jesulín de Ubrique no han protagonizado, a priori, ningún desencuentro en televisión; cierto es que el presentador mantiene una muy buena amistad con Belén Esteban, la que fuera su primera esposa y madre de su primogénita, Andrea. Esto, de haberse dado el caso, podría haber puesto en más de un aprieto al torero en Honduras, pues de sobra es conocida la ironía de Jorge para con estos asuntos. Jesulín ha preferido evitar desempolvar viejas (o no tanto) guerras con la que fuera colaboradora de Sálvame, y rechazar así, un caché semanal que de bien seguro hubiera sido el mejor pagado de la edición.

En los últimos años, cabe recordar, y pese a que su hija en común es mayor de edad, la ex pareja ha seguido copado titulares en la crónica social de nuestro país por el cuidado y educación de la progenitora; así como por la ausencia de Jesulín de Ubrique como padre de la joven. El pasado mes de febrero, sin ir más lejos, la madrileña estalló de nuevo contra su ex marido a raíz de la entrevista que este ofreció a la revista ¡Hola!. Jesulín aseguró que él iba a estar «siempre» para sus hijos y que «doy la vida» por ellos. Asimismo, reconoció ser «un padre bueno, un padre que está ahí cuando mis hijos me necesitan». «Que diga que quiere a sus hijos todos por igual…¿Es Jesulín o Jon Kortajarena? Lo digo por los filtros en la cara», dijo Belén al respecto de estas declaraciones.

La familía, el otro motivo del no de Jesulín a ‘Supervivientes’

Lejos de quedarse ahí, Jesús Manuel ha ahondado en otro motivo que podría haber llevado a Jesulín de Ubrique a renunciar a Supervivientes 2024. Se trata de su familia. El torero, según ha trascencido, no estaría dispuesto ahora a alejarse de su esposa ni de sus hijos en común con la odontóloga por tanto tiempo. Cabe recordar, en este sentido, que, en el mejor de los casos -si fuera el ganador-, Jesulín hubiera pasado alrededor de tres meses fuera de su casa. Una situación que se negaba a asumir con un bebé de por medio.

Jesulín de Ubrique y Mª José Campanario en el aeropuerto de Madrid / Gtres

En junio de 2022, Jesulín de Ubrique y Mª José Campanario dieron la bienvenida al mundo a su tercer hijo en común tras el nacimiento de Julia y Jesús Janeiro en 2003 y 2007, respectivamente. «Estamos esperando un bebé. Tengo que reconocer que ha sido toda una sorpresa, pero estamos muy felices», fueron las palabras con las que la pareja desveló la feliz noticia en diciembre de ese mismo año.