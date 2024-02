Jesulín de Ubrique y María José Campanario, los grandes apoyos de Toñi Moreno en su gran día

Toñi Moreno, de 50 años, está de celebración. La presentadora ha lanzado su nuevo reto profesional alejada de la televisión. Se trata de su propia línea de cosméticos a la que ha llamado Con Alma Golden. Era precisamente en este evento donde la comunicadora reunía a parte de su círculo más cercano. Entre los asistentes destacó la presencia de dos grandes amigos de Moreno; Jesulín de Ubrique (50) y su esposa, María José Campanario (44).

Toñi Moreno junto a Jesulín de Ubrique y María José Campanario / Gtres

Todos ellos se mostraron de lo más cómplices mientras posaron en el photocall habilitado para la ocasión. Sin embargo, haciendo gala de su eterno blindaje, el matrimonio optó por no hacer declaraciones a los medios de comunicación allí presentes. Por el contrario, la odontóloga se mostró muy sonriente el tiempo que duró el acto, además, presumió de nuevo look, estilismo beauty que ya enseñó en primicia a través de su cuenta de Instagram. Recordar que, María José ha dado un paso en cuanto a su perfil público de la citada red social se refiere. Y es que de tenerlo privado ahora todos los usuarios del universo 2.0 tiene acceso a él. Movimiento con el que confirma que quiere mostrar su faceta más cercana.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique / Gtres

Para la espacial ocasión, se decantó por un conjunto satinado en color verde y detalles florales realizados en paillets. Estilismo que, casualmente, podemos encontrar en Zara (y rebajado).

Toñi Moreno junto a Jesulín de Ubrique / Gtres

Desde hace muchos años, concretamente, desde la adolescencia, Toñi Moreno y Jesulín de Ubrique tienen una relación de amistad muy consolidada. Como ambos dieron a conocer en MasterChef Celebrity se conocen desde que tenían 15 años. «Éramos dos niños con demasiadas responsabilidades», contó Toñi.

Toñi Moreno, abierta al amor

Además de poder reencontrarse con sus amigos, Toñi Moreno, que hizo gala de su habitual naturalidad, habló del amor. «Quién no está abierta al amor? El amor es lo más bonito que hay en el mundo. Yo creo que es la fuerza más poderosa. Yo estoy abiertísima. Estoy loca por enamorarme», indicó. Además, también habló sobre su pequeña. «Mi niña ya ha cumplido cuatro años. Es una niña muy divertida, muy sana. Yo este año estoy viviendo en Málaga y ella la tengo todavía en Sevilla, porque estaba escolarizada. En junio ya me la llevaré y lo estoy pasando yo peor que ella, porque está ella rodeada con su madrina, con toda la gente que tengo. Yo voy y vengo a la semana como tres o cuatro veces», comentó.

Sobre María del Monte

Al margen de su situación personal, también quiso pronunciarse sobre el entramado judicial en el que se encuentra María del Monte tras la detención de su sobrino Antonio Tejado y el robo que sufrió el pasado mes de agosto. «Presento el programa de las mañanas de Canal Sur, como bien sabéis. Siempre digo que he sido la periodista, que he hablado con María todos los días y que menos información ha dado, porque soy amiga suya. Yo no he llamado nunca preguntándole como va, la he llamado para decirle cómo estás y está afectada y está mal y no es para menos. La conocéis todos. Nunca la habéis visto tan afectada saliendo de cualquier lado. Ella ha pedido que le ayudemos a recuperar su vida, la normalidad. Las amigas tenemos que estar para ayudarnos, para querernos mucho, para apoyarnos y para entenderlo todo», explicó