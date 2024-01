Jesulín de Ubrique celebra su cumpleaños bien acompañado: de Carmen Bazán a María José Campanario

Después de estar un tiempo apartado de los medios de comunicación, Jesulín de Ubrique decidió regresar a la pequeña pantalla. Dio este paso cuando Belén Esteban todavía estaba trabajando en Telecinco y la colaboradora aseguró que no tenía miedo. Insistió en que el torero debía contar su versión de los hechos, pero este último supo guardar las formas y no atacó a su ex.

Jesulín de Ubrique siempre ha contado con el apoyo de María José Campanario, por eso la presencia de la odontóloga en su 50 cumpleaños no le ha extrañado a nadie. Como era de esperar, la hija que tiene con Belén Esteban no se ha desplazado hasta la fiesta que ha organizado el diestro. Una fiesta a la que han acudido sus familiares más mediáticos: desde su hermana Carmen Janeiro a su madre, Carmen Bazán.

Carmen Bazán en el cumpleaños de Jesulín / GTRES

Carmen Janeiro ha hecho un esfuerzo, pues sabía que en el restaurante iba a haber muchos reporteros y fotógrafos. Recordemos que la empresaria fue una estrella en la presa del corazón durante los años 90, pero decidió retirarse para empezar una nueva aventura. Durante los últimos meses se ha especulado mucho con su relación con Luis Masaveu, quien no estaba en la reunión familiar organizada por Jesulín.

La sonrisa de María José Campanario

Carmen Janeiro ha posado amablemente para la prensa y ha sido cordial con los reporteros que le estaban esperando, pero no ha dado declaraciones sobre su vida sentimental. Se ha negado a responder a ninguna pregunta comprometida y se ha limitado a mostrar su mejor sonrisa, lo mismo que ha hecho su cuñada María José Campanario.

María José Campanario sonriendo / GTRES

En las últimas horas, la odontóloga publicó un mensaje en sus redes sociales para recordar que sus hijos eran personas anónimas. Se ha dado cuenta de que empiezan a tener fotógrafos persiguiéndoles y ha avisado de que pondrá en manos de los tribunales todas aquellas fotografías que atenten contra la intimidad de los menores.

Jesulín ha seguido el mismo camino que Carmen y María José. No ha hecho comentarios sobre Belén Esteban y tampoco se ha pronunciado sobre ninguna polémica, pues su único objetivo era soplar las 50 velas acompañado de su familia.

Jesulín de Ubrique se reúne con sus suegros

Pepe Campanario llegando a la reunión familiar / GTRES

Uno de los invitados que más ha llamado la atención es Pepe Campanario, padre de María José. En el pasado se especuló mucho con el tipo de relación que mantenía con Jesulín de Ubrique y su presencia en el cumpleaños del torero demuestra que entre ellos hay una sintonía perfecta. También estaba su mujer, Remedios Torres.

El ex de Belén Esteban ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto en un restaurante situado en Cádiz, que ha reservado una sala únicamente para la familia Janeiro. El clan adquirió mucho protagonismo durante los años 90 y principios de los 2000, pero el poder mediático de la antigua princesa el pueblo hizo que algunos miembros se apartasen a un segundo plano.

Con el paso del tiempo Jesulín ha recuperado su posición televisiva participando en diferentes programas y dando entrevistas muy sinceras. Ha hablado abiertamente de María José Campanario y también ha reflexionado sobre su papel como padre. Lo único que no ha hecho ha sido dada explicaciones sobre Belén Esteban porque no está interesado en reabrir ninguna guerra