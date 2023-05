Como si no hubieran pasado los años, Jesulín de Ubrique vuelve a estar de plena actualidad. Mientras Belén Esteban termina de cobrarse -como solo ella sabe- las deudas pendientes con el padre de su hija, este disfruta de un momento muy dulce con su regreso por todo lo alto a Telecinco. Porque ya podemos hablar de que el diestro vuelve a ser un rostro televisivo muy demandado: El Desafío, El Hormiguero, Mi Casa es la tuya y MasterChef Celebrity. Varios programas, otras tantas cadenas y una realidad: Jesulín ha vuelto.

De entre todos esos proyectos en los que está inmerso el marido de María José Campanario hay uno que llama poderosamente la atención. Su vuelta al universo Mediaset no deja de ser ligeramente morbosa. Allí han hablado largo y tendido con un nivel de crítica muy elevado de su vida privada. Gajes de ser un personaje de relumbrón. Además, el ruedo de Telecinco es un escenario que su ex maneja como si de su coto privado se tratase. Precisamente, fue ahí y desde el plató de Sálvame donde vació un cargador entero contra la figura del torero hace escasas horas. Afortunadamente, no necesitará visitar los estudios ubicados en el madrileño barrio de Fuencarral.

Para encontrar la última imagen del gaditano con el logotipo de Telecinco hay que remontarse ocho años. Fue entonces cuando realizó una pequeña intervención en Hay una cosa que te quiero decir, donde dio una sorpresa a uno de sus seguidores. Desde entonces, caminos absolutamente separados. Hasta ahora, que Jesulín ha aceptado la propuesta de Bertín Osborne para convertirse en el primer invitado de la nueva temporada de Mi Casa es la tuya, el programa más reconocible del cantante.

Así lo informó Look en exclusiva y varios días antes de que el grupo de comunicación lo hiciera vox populi. En resumidas cuentas y como dice él mismo, «nunca es tarde si la dicha es buena». Pero hasta que se dilucida si lo es o no, el debate sobre su regreso a la quinta cadena está más encendido que nunca a raíz de una información puesta encima de la mesa acerca de lo que ha cobrado por sentarse junto a su amigo Bertín.

Jesulín no ha cobrado 100.000 euros

Desde algunos círculos cercanos a Jesús Janeiro se desliza con dudoso disimulo que detrás de su agitada actividad televisiva se esconde una acuciada necesidad económica. La misma que le habría llevado a aceptar una mareante oferta económica para volver a Telecinco: 100.000 euros por compartir un rato de confidencias junto a Bertín Osborne. Look tiene otra información opuesta sobre el caché de Jesulín. Fuentes de toda solvencia nos califican como «absurda» la altísima cantidad que se ha puesto encima de la mesa. Es más, un testimonio muy cercano al programa apunta a que «Los 100.000 euros son algo irreal, es una cifra muchísimo más baja».

Otro suculento sueldo del que se habla (y mucho) estos días es el que va a percibir por ser concursante oficial de MasterChef Celebrity 8. Algunos portales han publicado que Jesulín se va a embolsar 30.000 euros por cada semana que permanezca en el exigente concurso culinario de RTVE. Allí compartirá cocinas junto a otros potentes rostros como el actor, guionista y director Eduardo Casanova; la actriz colombiana Laura Londoño, protagonista de Café con aroma de mujer; los actores Jorge Sanz y Miguel Diosdado; las presentadoras Toñi Moreno y Tania Llasera; la artista y modelo Palito Dominguín; las modelos Blanca Romero y Sandra Gago; el modelo y creador de contenidos Daniel Illescas; el jinete y jugador de polo Álvaro Muñoz Escassi; la empresaria Genoveva Casanova; el dúo de humoristas Los Morancos, formado por los hermanos César y Jorge Cadaval.

El nuevo desembarco de Jesulín de Ubrique en la pequeña pantalla interesa. Son varias las reacciones pero una de las opiniones más demoledoras la tiene alguien que le conoce muy bien, Belén Esteban. La madre de su hija mayor no tuvo pelos en la lengua: «Yo estoy muy contenta de que vuelva a la tele, porque le va a ayudar a olvidarse de muchas cosas y le va a ayudar mentalmente, porque es un desgraciado. Vende una felicidad que no tiene, y yo no necesito nada. Yo solo necesito que, en vez de tres, sean cuatro. Y hay algunos que no tienen ni oficio ni beneficio y se les da todo. Y hay una que tiene una carrera».