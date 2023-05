Belén Esteban dispara a Jesulín de Ubrique como nunca antes: «Es un desgraciado»

Pese a haber permanecido en un hermético segundo plano a nivel televisivo, Jesulín de Ubrique ha vuelto a la carga. El torero tiene previsto ser el primer invitado de Bertín Osborne en Mi casa es la tuya en Telecinco, un programa que ha generado una gran controversia incluso antes de su emisión en platós como el de Sálvame, donde Belén Esteban no ha tenido reparo en expresar su malestar ante la situación generada por el diestro, la cual ha avivado aún más si cabe una enemistad que parece no tener fin.

En un primer momento, la colaboradora se ha mostrado firme en sus convicciones a la hora de admitir que el marido de María José Campanario no se porta igual con sus cuatro hijos: «No tengo absolutamente nada de lo que hablar. Él y los suyos saben lo que hay. A esa la he parido yo, pero es tuya. Tuya, aunque otras personas que están cerca de ti dicen que no (…) Ten cojones con quien los tienes que tener, no conmigo. Ante esa, mato, porque es la que me duele a mí. Entiendo que tú tengas cuatro, pero yo tengo una», comenzaba explicando, alegando además que hay «muchos que se callan por miedo» en su familia, prefiriendo mantener su hermeticidad.

Por otro lado, la tertuliana ha hablado sobre la vuelta a la televisión de su ex marido, en la cual va a tener oportunidad de mostrar su lado más humano: «Yo estoy muy contenta de que vuelva a la tele, porque le va a ayudar a olvidarse de muchas cosas y le va a ayudar mentalmente, porque es un desgraciado. Vende una felicidad que no tiene, y yo no necesito nada. Yo solo necesito que, en vez de tres, sean cuatro. Y hay algunos que no tienen ni oficio ni beneficio y se les da todo. Y hay una que tiene una carrera», puntualizaba, dejando entrever que, de los cuatro hijos del torero, Andrea quizá sea la que más futuro a nivel profesional pueda llegar a tener dados sus estudios, y sin embargo, a quien su padre menos ayuda.

Pero si algo ha querido dejar claro Belén es que María José Campanario no tiene la culpa de esta situación: «Yo no le echo la culpa a la mujer. La culpa la tiene él. Tanto tu familia como la mía, saben lo que hay. Ayer di las gracias a Miguel, pero también tengo que dar las gracias a mi padre, a mis hermanos y a mi cuñada. Porque esa persona es alguien por la persona materna que ha tenido. Estoy muy orgullosa, porque la primogénita tiene una matrícula de honor, que ni en tu familia ni en la mía la ha tenido nadie en su puta vida», zanjaba, visiblemente emocionada al reconocer el hecho de tener mucho apoyo a su alrededor gracias al que ha podido sacar a su hija adelante incluso en los momentos más complicados.