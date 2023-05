Belén Esteban de nuevo en el ojo del huracán. El regreso de su ex, Jesulín de Ubrique a televisión ha provocado que este lunes, 2 de mayo, estalle contra él antes de que se emita el programa que protagonizará en Mi casa es la tuya, espacio de Telecinco conducido por Bertín Osborne. El escenario en el que se ha producido esta escena ha sido Sálvame después de ver un vídeo del pasado en el que el torero indicaba que no tenía ninguna conversación pendiente con ella.

Según la propia colaboradora, él nunca se ha preocupado de la educación de la persona que tienen en común. «¿Sabes dónde vive? La ciudad no, que la sabe toda España. La calle, ¿sabes dónde?», preguntaba la de Paracuellos, visiblemente molesta. «¿Sabes la suerte que tiene él? Que ella no me deja hablar porque si me dejara, haría más audiencia que Tu cara me suena», explicaba sin tapujos. Además, Belén insistía en que «ese día no va a llegar. Por ella no y ante ella no hay nadie. Es lo que más quiero en mi vida pero él no sabe dónde ha estudiado. No sabe nada de ella».

Con un hilo de voz, Belén miraba a las cámaras y dejaba un mensaje en el que señalaba que su actual pareja y marido, Miguel Marcos como el «verdadero padre de su hija». «Solo tengo que agradecer a varias personas de mi vida, que es mi padre que no está, que era su ojito derecho. A ti mamá, a mi hermano Cuco y a mi hermano Juan. Y sobre todo a mis cuñadas, Sandra y Alma, que nunca han ido a la tele ninguno, pero sobre todo a una persona que se llama Miguel Marcos Martín que ese ha sido el verdadero padre de mi hija. Gracias cariño. ¿Por qué sabes que? Que él tiene su familia y nosotros tenemos a la nuestra que somos tres. Te quiero. Gracias por portarte tan bien», explicaba.

La contertuliana que no es muy dada a hablar sobre este terreno, esta vez, hacía una excepción a sabiendas de que puede «caerle una bronca». Comienza así la cuenta atrás para ver las declaraciones de Jesulín de Ubrique en el programa que muy pronto estrenará su nueva temporada.

El mensaje de Belén Esteban

En sus stories de Instagram, Belén también ha dejado un mensaje, dejando claro que la unión familiar es algo que siempre va con ella y su filosofía de entender la vida. «Conmigo no puede nadie. Por los míos, mato», ha escrito junto a una fotografía en la que aparece con un vestido floral mirando sonriente al objetivo de la cámara.

Sin duda, este arranque de mayo ha sido de lo más movido para Belén Esteban. ¿Reaccionará a la esperada entrevista de Jesulín de Ubrique? Para eso todavía hay que esperar…