Pese a los muchos intentos de Bertín Osborne para LOOK a la hora de demostrar que su corazón no está ocupado nuevamente, lo cierto es que cada vez son más las informaciones que indican que la vida del cantante cuenta con una ilusión que tiene como nombre y apellido Gabriela Guillén. Por ahora, esta joven había sido anónima a ojos de los medios de comunicación, sin embargo es que no ha tenido reparo en hablar con Luis García Temprano y admitir que ve mucho al ex de Fabiola Martínez y que tienen planes de futuro a corto plazo como encontrarse en la Feria de Sevilla durante los próximos días, una cita en la que quizá ya pueda dar el salto definitivo a la fama.

Pero, ¿quién es esta misteriosa mujer que ha conseguido colarse en el escurridizo corazón de Bertín? Gabriela Guillén, por ahora, prefiere mantenerse en un segundo plano en lo que al universo 2.0 se refiere, manteniendo su cuenta de Instagram privatizada para así evitar que sus instantáneas y su día a día sean captados por los periodistas. Sin embargo, lo que sí se ha dado a conocer es que trabaja como empresaria y que cuenta con una clínica estética en la capital bautizada como MGG Beauty, la cual posee dos locales en la ciudad. Pero su trayectoria laboral no queda ahí, ya que también ha ejercido como modelo en una campaña publicitaria de El Capote. Un momento que probablemente no llegó a imaginar que sería tan especial en su vida, ya que fue ahí donde conoció al presentador con quien ahora es relacionada.

No obstante, cabe destacar que Bertín ha intentado, por activa y por pasiva, que se disipen los rumores que indican que Gabriela podría llegar a ser su nueva pareja. Algo que él negaba rotundamente en una entrevista para este portal, asegurando que «la conoce» y que es su amiga, al igual que «200 más»: «Ya estoy un poco harto de estas cosas porque todas las semanas me pueden sacar a alguien (…) Estar todo el tiempo diciendo que son amigas más, con las que me da la gana salir y salgo, pues no tengo ningún problema. Pero es un codazo (…) ¿Una amiga especial? Pues sí, pero es que tengo unas pocas», recalcaba. Unas palabras que reafirmaba en el último número de la revista ¡Hola!, en la cual también hacía referencia a esta joven: «Es encantadora, simpática, muy guapa y además es fisioterapeuta y me ha quitado dos lesiones que tenía de hacer deporte. La he visto ocho o diez veces (…) Si estuviera enamorado, los primeros en enteraros seríais vosotros. Pero es que, primero, ni se me pasa por la cabeza, y segundo, no ha pasado», concluía, firme en sus convicciones a la hora de asegurar que no tiene una relación de pareja ni con Gabriela Guillén ni con nadie, pese a que su ex ya ha admitido haberse alegrado por ello.