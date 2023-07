Bertín Osborne ha acaparado los principales titulares del país tras conocerse su nueva paternidad junto a Gabriela Guillén, la joven de 32 años con la que estaría quedando y conociéndose desde el pasado mes de abril. Así lo ha anunciado la revista Lecturas en su número semanal, donde se han publicado diferentes imágenes de la fisioterapeuta acudiendo a un centro médico para realizarse todas las pruebas pertinentes que controlan el bienestar de la gestación. Así, el artista dará la bienvenida a su sexto hijo con 69 años, fruto de una discreta «relación» que habría mantenido tras su ruptura con Fabiola Martínez.

Tras conocerse la información, las palabras del presentador de Mi casa es la tuya reaccionando a este giro radical que sufrirá su vida han sido las más buscadas desde primera hora de la mañana y Beatriz Cortázar ha sido la periodista privilegiada que ha podido contactar con él. Según ha contado en riguroso directo desde esRadio, Bertín ha accedido ha hablar con ella por la amistad que les une pero que no se va a pronunciar más. Tal y como confirma, el embarazo no sería ni deseado ni buscado por la «pareja»: «Ha sido un accidente», asegura la comunicadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

Por otro lado, Cortázar ha sostenido que pese a que no ha sido un plan premeditado, Bertín ha confesado que por supuesto está dispuesto a asumir la responsabilidad que conlleva ser padre. No obstante, reitera que «no le hace especial ilusión» volver a la paternidad con su edad. Su relación sentimental con Gabi siempre ha estado guardada bajo los hilos más herméticos posibles, de hecho, ninguno de los dos ha oficializado publicamente su noviazgo. Sin ir más lejos, la periodista mencionada reitera que aunque Bertín solo tiene palabras buenas hacia Gabi «no está enamorado de ella». Al parecer, se estarían conociendo desde hace meses atrás pero, actualmente, no estarían pasando por un buen momento: «Es una relación con limitaciones. La pareja lleva un tiempo distanciada. Ya se notaba el mal rollo en el cumpleaños del Turronero», explica Cortázar.

Fabiola Martínez tampoco se queda callada

Por el momento, esta ha sido la única reacción de Bertín ante la noticia que le posiciona en el centro del huracán mediático de la semana. No obstante, no ha sido el único que ha hablado con algún medio o personaje perteneciente al mundo informativo y es que Fabiola Martínez, su ex mujer, también ha querido pronunciarse sobre este inesperado embarazo.

El presentador y cantante Bertín Osborne y Fabiola Martínez / Gtres

«Solo puedo desearle que sea feliz… Y que disfrute muchísimo», expresa la venezolana para El Español. Pese a la buena suerte que le desea a su ex marido en esta nueva etapa, Fabiola prefiere mantenerse en un segundo plano, siendo fiel a su papel alejado de cualquier polémica que no esté vinculada con ningún asunto de su vida. De hecho, hace hincapié en que a ella no le corresponde aportar nada nuevo de cara a los medios, por lo que se limita a desearle lo mejor, ya que el nuevo bebé que está en camino se convertirá en el hermano pequeño de los hijos que tiene en común con Bertín.