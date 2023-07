José Luis López, más conocido como El Turronero, celebra este sábado su sesenta cumpleaños con una gran fiesta en el Palacio de Exposiciones de Sevilla, el emblemático espacio arquitectónico de la capital andaluza diseñado por el arquitecto Álvaro Navarro Jiménez; con más de 3.500 invitados llegados de otros puntos de la geografía española y lejos de nuestras fronteras. Una cifra que supera con creces, incluso, a la de otros eventos de índole internacional, como ni más ni menos que la Met Gala, que suele acoger cada año a 600 asistentes.

En palabras del propio José Luis, este evento pretendía ser «una celebración de agradecimiento por el cariño que he recibido durante su interesante y esforzara trayectoria vital». Y nada más lejos a la realidad. El empresario, coronado como uno de los más querido de nuestro país, ha logrado codearse en este día de sus amigos, compañeros y profesionales del sector empresarial (y de otros muy dispares), entre los que destaca la presencia de rostros tan conocidos como Mario Conde, Albert Rivera, Carlos Herrera, Susanna Griso, María Zurita, Josep Pedrerol, Eduardo Inda, Juan José Padilla, Antonio Jiménez, José Ortega Cano, junto a sus hijos, Gloria Camila y José Fernando, Paz Padilla, Isabel Gemio, Miguel Ángel Gil Marín, María José Suárez, Álvaro Muñoz Escassi, o Bertín Osborne, entre otros, quien ha dedicado unas emotivas palabras al cumpleañero a su llegada al evento: «Es ante todo un emprendedor nato. Su mayor riqueza no es la que tiene, sino la que da. No soporta el engaño ni la pereza. Dicho por sus hijos, es un padre ejemplar».

José Luis López, más conocido como el Turronero / Gtres

Todos ellos han comenzado a llegar al Fibes entre las 12:30 y las 13:30 del mediodía y desfilado por el photocall expresamente desplegado para la ocasión, donde les esperaba el anfitrión con sus honores y todo tipo de ostentosidades: desde un escenario para la actuación de artistas de la talla de Pitingo, La niña Pastori, Morancos, Camela, India Martínez, Chenoa, Paco Candela o Los del Río, hasta una pista de baile, un parque de atracciones; o un menú a cargo de la empresa sevillana Agape 360 Catering & Eventos y el restaurante Mariatrifulca, propiedad de Pedro Sánchez Cuerda y Óscar Vega, compuesto por varios entrantes, como aceitunas, ensaladilla de langostinos y mayonesa de piparra o croquetas de cecina y pollo, a los que han seguido un arroz con langostinos y una selecta variedad de postres entre los que destacan las torrijas sevillanas, unas trufas de chocolate, o una tulipa de helado.

Esta no es la primera vez que José Luis organiza una fiesta de tal calibre. Ya en Navidad, es habitual que verlo presidir una cena en su casa de Ubrique y, posteriormente, un almuerzo multitudinario en el que se reparten becas y están presentes asociaciones de vecinos y onegés, para dar a conocer los principios de la Fundación que, desde hace años, preside junto a su mujer, Carmen Mariscal, cuyo objetivo es el de «canalizar su carácter filantrópico y el de su familia, y ofrecer oportunidades a quien la vida se las ha negado».

Varios de los invitados a la fiesta de cumpleaños de ‘El Turronero’ / Gtres