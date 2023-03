Meghan Markle, el príncipe Enrique y el portazo americano definitivo ¿Fuera de la MET Gala?

No cabe duda de que, a raíz de su salida de la Familia Real británica, la popularidad del príncipe Enrique y Meghan Markle ha crecido como la espuma. Han pasado ya más de tres años desde que los duques de Sussex hicieron público su deseo de abandonar los quehaceres propios al frente de la Corona para empezar una nueva vida al otro lado del charco. Una decisión cuanto menos convulsa, que ha hecho que su distanciamiento con el resto de miembros del clan Windsor sea evidente, más aún teniendo en cuenta la emisión de su docuserie en Netflix y la posterior publicación de En la sombra.

Sin embargo, podría decirse que esta fama no está siendo del todo positiva para ambos. Y es que, ahora ha salido a la luz que podrían perderse la invitación a la MET Gala de este mismo año a consecuencia de sus idas y venidas con el rey Carlos y compañía, algo que no estaría del todo bien visto por los organizadores de la cita en cuestión. Además, se espera que en esta ocasión esta gala anual de recaudación de fondos sea «el evento de alfombra roja más prestigioso de Hollywood», aunque quizá entre sus invitados no estén los duques de Sussex.

Precisamente, esta Met Gala tendrá lugar tan solo cinco días antes de la coronación del rey Carlos. Un acto muy esperado por todos los ciudadanos del Reino Unido en el que no se espera la presencia del príncipe Enrique y Meghan Markle, que también verían sus planes truncados en este evento benéfico y así lo ha demostrado un experto en relaciones públicas. Ha sido Jordan Jameos, CEO de Unlocked PR, el encargado de dejar ver los planes de los Sussex de cara al gran día: «No sería una gran sorpresa si fueran desairados, dado su estado actual dentro de la Familia Real y el drama resultante», comenzaba explicando, para después admitir que, si finalmente consiguen una entrada para la MET Gala, probablemente su «percepción pública en Estados Unidos» se vea impulsada.

Sea como fuere, lo que también considera el experto es que el matrimonio estaría dispuesto a rechazar la invitación de la MET Gala si la reciben: «No es probable que asistan, ya que sin duda se enfrentarán a un ‘examen’, sin importar cuánto intenten minimizar las consecuencias, especialmente con lo cerca que está este evento de la Coronación Real», zanjaba el director ejecutivo de la empresa mencionada.

De ser ciertas estas afirmaciones, podría decirse que algunos de los sueños de Meghan Markle se están viendo truncados. Hace tan solo unos días tuvo lugar la gala de los Premios Oscar y, sabiéndose el pasado de la duquesa de Sussex como actriz, es probable que fuera para ella un sueño asistir a una cita cinematográfica de tal calibre. Del mismo modo, el matrimonio tampoco acudió a los Premios BAFTA, donde suelen acaparar toda la atención el príncipe Guillermo y Catalina Middleton.