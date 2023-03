Sarah Ferguson nunca dejará de sorprendernos. A pesar de no ser ya un miembro de la Familia Real, la duquesa de York continúa muy vinculada al entramado de ‘La Firma’ y ha pasado muchos años en un entorno que conoce muy bien y del que, como es lógico, guarda muchos secretos. Pese a ser uno de los personajes más polémicos de la esfera royal, Fergie también es una de las figuras que más simpatías despierta, no solo dentro del Reino Unido, sino también fuera. Aunque sigue estando al lado del príncipe Andrés -cuya imagen está completamente defenestrada-, Sarah Ferguson ha sabido salir relativamente airosa de los escándalos y está muy volcada en su faceta como escritora.

Prueba de ello es que ahora se encuentra de gira en Estados Unidos, promocionando su último libro, A Most Intriguing Lady. Sin quitar mérito a su trabajo como escritora, lo cierto es que es inevitable que en las entrevistas que concede se le pregunte por la Familia Real, máxime en un momento en el que ‘La Firma’ está en una etapa de transición, a pocas semanas de la Coronación del rey Carlos y con la sombra de las polémicas de Enrique y Meghan y del propio príncipe Andrés como telón de fondo.

En una reciente entrevista en un programa de la televisión norteamericana, la duquesa de York reveló un episodio hasta ahora desconocido que compartió con Diana de Gales. Según contó Sarah, ella y la anterior princesa de Gales fueron una vez ‘arrestadas’ por la policía al acudir a una sala de fiestas disfrazadas de agentes. La duquesa de York ha contado además que lo pasaba muy bien con la madre de los príncipes Enrique y Guillermo y que les gustaba hacer gamberradas.

No obstante, no es esto lo único que ha revelado en los últimos tiempos. El príncipe Andrés y su ex mujer han sido los que se han quedado con las mascotas de la Reina Isabel tras su muerte. Dos perritos de la raza corgi llamados Muick y Sandy, los últimos que tuvo la soberana, porque no quería que a su muerte quedaran muchos perros sin dueño. Fueron un regalo de los duques de York, que se comprometieron a quedarse con ellos si a la monarca le pasaba algo. Por eso, Andrés y Sarah no dudaron en acoger a las dos mascotas, con las que Sarah ha posado en varias ocasiones en sus redes sociales desde que falta la Reina Isabel.

Según ha relatado la Duquesa, alguna vez, los perros tienen un comportamiento extraño que ha estado observando a lo largo de los meses. «Se quedan parados y ladrando como a la nada», ha dicho la ex mujer del príncipe Andrés que considera que cuando esto ocurre, es porque los perros sienten la presencia de la Reina. La duquesa de York está convencida de que la monarca continúa presente en este mundo, de alguna manera u otra y que por eso, sus mascotas, a las que tanto quería, perciben su presencia.