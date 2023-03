Sarah Ferguson se encuentra en plena gira de promoción de su último trabajo literario, la novela A Most Intriguing Lady. Lejos de casa y ajena a todas las polémicas de su ex marido, el príncipe Andrés, la duquesa de York está centrada en su faceta profesional y ha acudido al programa de Kelly Clarkson para presentar su libro. El espacio, presentado por la actriz y cantante, es uno de los matinales más populares de la televisión estadounidense y la madre de las princesas Beatriz y Eugenia de York se ha mostrado encantada de estar allí, tanto que no ha dudado en hablar sin tapujos de algunas cuestiones de su vida, más allá de lo estrictamente relativo a su libro.

Tan espontánea como suele ser habitual, la ex mujer del duque de York ha revelado una de las anécdotas más divertidas de su amistad con Diana de Gales, con la que mantenía una relación muy especial. Según ha contado la duquesa de York, durante su despedida de soltera, una semana antes de la boda con el príncipe Andrés, en el año 1986, ella y la entonces princesa de Gales acudieron disfrazadas a un club en el que se había organizado una fiesta. Sarah Ferguson ha contado que fue ella la que convenció a Diana de Gales para disfrazarse e ir de incógnito a la celebración, pero la entonces esposa de Carlos III no dudó en seguirle el juego. Según ha explicado, las dos aparecieron vestidas de policía, es más, la duquesa de York incluso ha mostrado a las cámaras una fotografía que lo demuestra.

Una vez llegaron al local, Sarah Ferguson ha contado que un camarero les pidió que se marcharan: «Nos sentamos y el camarero se nos acercó y dijo: Disculpen, este es un club de miembros y es para divertirse. Aquí no servimos a policías», ha explicado la ex mujer del príncipe Andrés entre risas. Sin embargo, la situación se les fue un poco de las manos. De hecho, intentaron seguir con la broma, pero al final, tuvo que intervenir la policía de verdad y ambas acabaron en un furgón donde fueron identificadas y advertidas de que su actitud era delito. La Duquesa recuerda la anécdota con mucho cariño, aunque ha dicho que solían ‘meterse en problemas’.

Sarah Ferguson ha dicho también que sigue echando mucho de menos a Diana de Gales, fallecida en el año 1997 en un trágico accidente en París, pero ha asegurado que siente que está con ella. «Ella está conmigo todo el día», ha comentado la Duquesa, que ha revelado que tenían una relación muy cómplice. «Ella y yo nos reíamos mucho. Nos metíamos en muchos problemas. ¿Sabes lo que solía hacer? Solía ​​contarme la peor historia, una broma, justo antes de que tuviera que hablar en serio», ha recalcado la ex mujer del príncipe Andrés.