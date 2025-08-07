Las vacaciones privadas de la Familia Real ya han empezado. Después de varios días en Mallorca en los que no han faltado actividades oficiales ni tampoco las salidas más privadas, don Felipe y doña Letizia y sus hijas ya están disfrutando de un merecido descanso. Unas vacaciones de las que no suelen trascender detalles, pero de las que las autoridades competentes están informadas. Además, siempre suelen ser en zonas no muy alejadas de España, que permitan al monarca regresar a tiempo y de manera rápida en caso necesario, como ocurrió en el verano de 2017 a raíz de los ataques terroristas de Las Ramblas y Cambrils.

La Casa Real aún no ha confirmado cuándo será la vuelta a la agenda oficial, pero este año es especial para la princesa Leonor y para la infanta Sofía. La heredera finaliza su formación militar con el último curso en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, mientras que Sofía comienza sus estudios universitarios en Lisboa. Ambas tendrán que estar preparadas para incorporarse a finales de mes o principios de septiembre, pero, como ya son mayores de edad, cabe la posibilidad de que pasen unos días con sus padres y que hagan también una escapada a su aire, juntas o con sus grupos de amigos. Algo que, hasta ahora no era habitual, al menos en el caso de Sofía.

Los Reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. (Foto: Gtres)

Aunque tradicionalmente la Familia Real siempre ha pasado el verano en Mallorca, desde la llegada de doña Letizia algunas costumbres empezaron a cambiar. Para la Reina es importante tener un espacio privado, como ocurre en otras casas reales, donde pueda descansar y desconectar de la rutina sin estar pendiente de los fotógrafos o de los medios. No obstante, a pesar de que la privacidad en estos viajes se ha guardado con celo, algunas veces sí que se han conocido detalles.

Los destinos veraniegos de la Familia Real

Como ya hemos comentado, el destino se elige en función de la facilidad para regresar a España en caso de emergencia, como ya ha ocurrido a veces. Ya sea en vacaciones de verano o en otras escapadas privadas.

La princesa Leonor, el Rey Felipe, la infanta Sofía y la Reina Letizia en Mallorca. (Foto: Gtres)

Aunque no se tiene toda la información sobre dónde han estado de vacaciones los Reyes y sus hijas a lo largo de los últimos años, sí que se tienen algunos detalles. La mayoría de las veces han apostado por el Mediterráneo, en países como Croacia, Portugal o Grecia, que permiten un viaje rápido a España si fuera necesario.

Por ejemplo, en el año 2010 la Reina y sus hijas fueron fotografiadas durante unas vacaciones en el Algarve, en Portugal, donde estuvieron en el Castillo de San Juan de Andrade, propiedad del empresario Pereira Coutinho. A la Reina le gustó mucho este destino y repitió dos años después, esta vez con su madre.

La princesa Leonor, la Reina Letizia, Doña Sofía y la infanta Sofía en Mallorca. (Foto: Gtres)

Las islas griegas han sido un lugar habitual de vacaciones para la Familia Real. En 2011 unos turistas pillaron a los Reyes dándose un baño y las imágenes de Letizia en bikini llegaron a la portada de Semana en España. En 2018 también se les vio paseando por las calles de Mykonos, mientras que en 2016 apostaron por hacer un crucero por el Adriático. En la Costa Azul se encontraban cuando tuvieron que regresar de manera urgente por los atentados de Cataluña a mediados de agosto de 2017.