Beatrice Borromeo: aristocracia, fortuna y mafia de la otra Lady Dior de Mónaco

Beatrice Borromeo cumple 40 años en uno de sus mejores momentos, a punto de dar la bienvenida a su tercer hijo. Mientras que el hijo menor de la princesa Carolina desarrolla su carrera como intrépido regatista y revive los fantasmas de un pasado dramático para los Casiraghi -por la trágica muerte de Stefano en un accidente náutico-, su mujer se ha convertido en un icono de elegancia y lujo silencioso.

Nacida en agosto de 1985, Beatrice es descendiente directa de una de las familias aristocráticas más antiguas y poderosas de Italia, cuyas raíces se remontan al Renacimiento. Su padre, el conde Carlo Ferdinando Borromeo, posee propiedades tan importantes como las Islas Borromeas en el Lago Maggiore, mientras que su madre, Paola Marzotto, pertenece a una familia vinculada a la industria de la moda. Esta mezcla entre la sangre azul y el capital empresarial dio a Beatrice y a sus hermanas una educación privilegiada y cosmopolita.

Beatrice Borromeo en un desfile. (Foto: Gtres).

Comprometida con la verdad

Sin embargo, la nuera de la princesa Carolina de Hannover es mucho más que un icono de estilo o una belleza que emula los cánones más clásicos. Beatrice Borromeo estudió Derecho en la Universidad Bocconi y encontró en el Periodismo su vocación. Durante sus estudios, trabajó como modelo para financiar su formación, desfilando para marcas como Chanel y Cavalli.

Tras cursar un posgrado en la prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York, la esposa de Pierre Casiraghi trabajó en medios como Il Fatto Quotidiano, Newsweek y The Daily Beast y se centró en temas como la mafia italiana, la corrupción política y los abusos de poder. La nuera de Carolina de Mónaco siempre ha tenido un interés especial en el análisis del crimen organizado y el papel de las mujeres en la mafia.

Beatrice Borromeo junto a Pierre Casiraghi en Cannes. (Foto: Gtres)

Su compromiso por sacar a la luz la verdad se plasmó en trabajos como el documental Giuseppe di Matteo, el niño asesinado por la Cosa Nostra. Un caso que conmocionó a Italia. Pero también en otros proyectos como Mamma Mafia, Lady ‘Ndrangheta -donde entrevistó a Maria Serraino, una de las primeras mujeres condenadas a cadena perpetua por crímenes mafiosos- o Il Principe -donde abordó el caso judicial del príncipe Víctor Manuel de Saboya, padre de Manuel Filiberto de Saboya-.

Este último proyecto tenía un componente personal, ya que la historia estaba ligada a una amiga de su madre. Sin embargo, le costó la enemistad de los Saboya.

La nueva Lady Dior

La esposa de Pierre Casiraghi es una de las mujeres más elegantes del panorama actual. Como embajadora de Dior, Borromeo ha sido apodada como la nueva Lady Dior, sucesora del estilo de Grace Kelly o de Diana de Gales. La italiana es embajadora de la marca y en cada una de sus apariciones públicas derrocha estilo y elegancia. Una elegancia clásica y serena que rivaliza con las otras damas del Principado, desde la propia Carolina hasta el estilo bohemio de Tatiana Santo Domingo.