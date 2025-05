Chantal Hochuli: la mujer a la que Ernesto de Hannover traicionó por Carolina

La boda de Chantal Hochuli y Ernesto de Hannover en agosto de 1981 en el Castillo de Marienburg fue uno de los acontecimientos más importantes de principios de la década de los años 80. Una celebración por todo lo alto a la que asistieron algunos de los rostros más conocidos del panorama royal, entre ellos, la Reina Sofía acompañada por unas adolescentes infantas Elena y Cristina y un jovencísimo príncipe Felipe que, años más tarde, se convertiría en padrino del primer hijo de la pareja, Ernesto Augusto. La boda fue un pequeño gran éxito para el príncipe de Hannover, que peleó hasta el extremo para forzar a su padre a que derogara la norma que le obligaba a casarse con alguien de sangre azul. Chantal Hochuli no pertenecía a la nobleza, pero sí que formaba parte de una familia adinerada, con una gran fortuna.

Sin embargo, la felicidad del matrimonio se vio truncada por la relación del príncipe alemán con Carolina de Mónaco. Chantal Hochuli se convirtió en una de las personas más cercanas a la hermana del príncipe Alberto, sobre todo, tras la muerte de su marido Stefano Casiraghi en un accidente náutico en octubre de 1990, pero lo que no esperaba era que esa cercanía acabaría con su propio matrimonio. Algo que, por cierto, no debería haber sido tan sorprendente puesto que Grace Kelly ya quiso que su hija mayor se casara con Hannover. También con el actual rey Carlos III, pero esa es otra cuestión.

Chantal Hochuli en su boda con Ernesto de Hannover. (Foto: Gtres)

Finalmente, Chantal Hochuli pidió el divorcio poco más de tres lustros después de su boda con Ernesto y, apenas dos años después era Carolina la que se casaba con el príncipe. La hermana de Alberto de Mónaco dejaba de ser alteza serenísima para ser alteza real. En el momento de la boda estaba ya embarazada de su hija menor, Alexandra.

La nueva vida de Chantal Hochuli

Tras su polémica ruptura con Hannover, Chantal Hochuli dejó de ser un rostro habitual en algunas de las citas más importantes del Gotha y se dedicó plenamente a sus hijos, con los que mantiene una relación muy especial -a diferencia de Ernesto, que solamente se habla con Christian-. Casualidades de la vida, en ocasiones también ha coincidido con los hijos de la actual princesa de Hannover, a pesar de la distancia entre ambas.

Chantal Hochuli en Madrid. (Foto: Gtres)

La ex mujer de Hannover apostó por rehacer su vida al lado del aristócrata inglés Nick Scott, que falleció a consecuencia de una pancreatitis en 2017. Una dolencia que, caprichos del destino, también ha sufrido el príncipe alemán. Curiosamente, el segundo marido de Chantal Hochuli estuvo muy vinculado durante toda su vida a España, de hecho, sus cuatro hijos se educaron en nuestro país y él mismo se instaló aquí tras su separación para poner en marcha un hotel rural en Cazalla de la Sierra. Ahora son algunos de ellos los que continúan con el negocio. Incluso uno de ellos mantuvo una relación con Alejandra de Rojas.

Chantal Hochuli con sus nueras. (Foto: Gtres)

A pesar de que durante muchos años Chantal Hochuli ha mantenido un perfil bajo y ha permanecido bastante alejada de los focos, es una figura fundamental para sus hijos y con ellos ha asistido a algunas citas importantes de la escena royal en los últimos años, como es el caso de la boda de la princesa Teodora de Grecia. También visita de manera recurrente España para poder pasar tiempo con su hijo menor y con algunos de sus nietos, aunque nunca la hemos visto coincidiendo con su ex marido. No obstante, en las últimas semanas en las que Ernesto de Hannover ha estado ingresado en el hospital, no cabe duda de que tanto su ex mujer como su todavía esposa han permanecido informadas en todo momento de su evolución y de su posterior alta.