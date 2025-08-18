Hugh Grosvenor es una de las figuras más importantes del Reino Unido. Además de duque de Westminster y de una de las mayores fortunas del país, el aristócrata mantiene una relación muy estrecha con la familia real. Ahijado del rey Carlos III, Grosvenor es íntimo amigo de los príncipes Guillermo y Harry, de hecho, es padrino del príncipe Jorge y también del hijo mayor del duque de Sussex, Archie Harrison.

El aristócrata contrajo matrimonio el pasado año con Olivia Henson en una multitudinaria celebración en la Catedral de Chester. Una cita a la que el príncipe Harry no asistió -tampoco su esposa, Meghan Markle-, pero en la que el príncipe Guillermo tuvo un papel destacado.

El duque de Westminster el día de su boda. (Foto: Gtres)

Poco más de un año después, la pareja ha dado la bienvenida a su primera hija en común. Una niña que nació el pasado 27 de julio y que ha recibido el nombre de Cosima Florence. Su nacimiento marca un nuevo capítulo en la historia de la familia Grosvenor, aunque no será ella la que herede el título que ahora lleva su padre debido a que las normas de sucesión en este aspecto favorecen a los varones. De hecho, el ducado pasará al pariente varón más cercano si la pareja no tiene ningún hijo y Cosima será conocida como Lady Grosvenor.

Un detalle que reabre el debate sobre las normas patriarcales que aún rigen en algunos ámbitos, aunque no en todos. Por ejemplo, la Reina Isabel II emitió una Carta Patente cuando Kate Middleton se quedó embarazada de su primer hijo para evitar que, en caso de que fuera una niña, fuera desplazada más adelante. Por eso, Carlota no es Lady sino princesa, y está por delante de su hermano Luis en la sucesión. Esto no afectó antes a la princesa Ana, que va por detrás de sus hermanos varones.

Un bautizo con dilema

Aunque todavía no hay nada confirmado con respecto al bautizo, al duque de Westminster se le plantea un dilema de cara a este evento, al igual que antes ocurrió en su boda. Grosvenor es muy amigo tanto del príncipe Guillermo como de su hermano, el príncipe Harry y es padrino de los hijos mayores de ambos, por lo que ahora sería el momento de devolver este detalle. Sin embargo, la relación entre los dos hijos del rey Carlos III es nula debido a las tensiones de los últimos años. De hecho, Harry se ausentó de la boda del duque de Westminster, mientras que Guillermo sí que tuvo un papel principal.

Precisamente por eso y porque fue Guillermo el primero en nombrar padrino de su hijo a Hugh Grosvenor, se espera que sea el príncipe de Gales el elegido para apadrinar a Cosima Florence. No obstante, se sabe que la relación entre el duque de Westminster y el de Sussex sigue siendo fluida.

Aunque tampoco se sabe el lugar ni la fecha, dado el estilo tradicional de la familia y su estrecha relación con la realeza británica, es probable que el bautizo se celebre en un entorno privado y simbólico. Algunas posibles ubicaciones podrían ser la Catedral de Chester -donde se casaron los duques-, la capilla de la residencia familiar en Chesire, que ofrece privacidad y tradición o bien un recinto vinculado a los Windsor, si se opta por un evento más institucional.